Omar Franco: "Me cansé de ser parte del circo"

El popular actor y humorista cubano Omar Franco cumplió este fin de semana 30 años de vida artística y dijo que decidió irse de Cuba porque se cansó de ser parte del circo.

Franco, quien se estableció en Miami desde julio de 2021, habló este sábado en entrevista con el presentador de Univista TV, Carlucho, sobre su última etapa en Cuba y las razones que lo llevaron a tomar la dura decisión de dejar el país.

"Hubo dos cosas que a mí me colmaron la copa: el nivel de represión en Cuba (el 11 de julio de 2021), premeditado, porque eso estaba premeditado; y lo segundo fue que aunque fuera directa o indirectamente, me cansé de ser parte del circo. Entiendo a los que quieran serlo, pero yo no", dijo Franco.

Explicó que es común en Cuba que el gobierno diga "bajo perfil" con determinado artista, e ignoren tus demandas.

En su caso, las autoridades sabían por ejemplo que tuvo por más de seis años a unos ilegales ocupando su patio y no actuaron para sacarlos; le autorizaron comprar un carro y lo tuvo dos años parqueado sin que le dieran chapa para poder circular; estuvo tres años pidiendo tener acceso a internet y tampoco se lo dieron. "Eran castigos por todo", dijo el actor.

Franco agradeció al público que lo apoyó durante estos 30 años de su carrera profesional y a los artistas y creadores que siempre lo han llamado para formar parte de interesantes proyectos, como el de Vivir del Cuento que, con el personaje de Ruperto, lo llevó a la más alta popularidad dentro y fuera de Cuba.

Explicó que seguirá trabajando para el público cubano al que ha dedicado toda su carrera como actor y como humorista, a la par que exigirá la liberación de los presos políticos y se pronunciará críticamente sobre la represión del régimen.

Tocó otros temas de su vida profesional como sus inicios en el movimiento de artistas aficionados en Cuba y particularmente en el humor, siendo estudiante de la CUJAE en el grupo Los hepáticos.

Mencionó que su primera obra en el teatro profesional fue Santa Camila de La Habana Vieja, del dramaturgo José Ramón Brene, con una puesta en escena bajo la dirección de Armando Suárez del Villar. Este trabajo actoral es lo que considera el verdadero inicio de su carrera.

En el cine su estreno fue participando como actor de reparto en una escena de Amor Vertical, una película de Arturo Sotto Díaz, estrenada en 2006.

Desde entonces Franco ha actuado en 17 filmes, entre los que se encuentra Pablo, ópera prima del cineasta Yosmani Acosta y que le llevó a ganar el Premio al Mejor Actor de Reparto en el Festival Internacional de Cine de Nueva York, en 2012.

Omar Franco celebró este verano su primer año residiendo en Miami. En esa ocasión también ofreció una entrevista en El Show de Carlucho, donde dijo que todavía le duele Cuba.

"Me sigue doliendo", comentó Franco. También dijo que salir fue lo correcto para él y que vive feliz. Le ha ido bien y tiene "cero arrepentimiento".