Cubana comparte su regreso a la isla y le llueven las críticas por sus prendas: "Es una locura ir así"

Una joven cubana residente en el extranjero decidió compartir en su perfil de TikTok @yeisyyordy el emotivo momento de su regreso a Cuba después de cuatro años.

En el video, que rápidamente se volvió viral, se observa cómo sale por la puerta de llegadas del aeropuerto, lista para reencontrarse con sus seres queridos.

Sin embargo, no fue el conmovedor reencuentro lo que capturó la atención de los internautas, sino su llamativo look, especialmente las varias cadenas de oro que lucía en su cuello.

El material muestra a la joven visiblemente feliz, pero los comentarios en la publicación se centraron en sus ostentosas joyas. Algunos usuarios cuestionaron la elección de accesorios para un viaje a Cuba, país donde la crisis económica y la inseguridad son preocupaciones diarias.

“¿Por qué tantas cadenas? ¿Es una moda o un estilo? ¡No entiendo!”, comentó un usuario confundido. Otros optaron por un tono más irónico: “Qué bien, yo no he ido porque aún no me compro tres cadenas”.

Entre las críticas, hubo quienes calificaron su atuendo como imprudente, considerando que podría llamar la atención de manera innecesaria: “Es una locura ir así”.

La publicación no solo pone en el foco la realidad de los viajes a Cuba, sino también cómo las redes sociales amplifican las opiniones y juicios hacia las decisiones personales.

En un contexto donde cada vez más cubanos emigran buscando un mejor futuro, los contrastes entre quienes viven dentro y fuera de la isla generan constantes tensiones en las plataformas digitales.

