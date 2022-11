"Asuntos pendientes", próxima telenovela cubana

Yia Caamaño, protagonista de la serie, junto a los actores Reinier Hernández y Jorge Luis López Foto © tvcubana.icrt.cu

La televisión cubana anunció el próximo estreno de la telenovela Asuntos Pendientes, en sustitución de Los hijos de Pandora, muy cercana al final.

La serie trata de tres mujeres que asumen cargos directivos y los problemas que deben afrontar como la falta de entendimiento familiar o la resistencia de algunos subordinados cuando son dirigidos por mujeres.

Está protagonizada por la actriz Yia Caamaño, conocida por el público cubano por su participación en Con palabras propias, En tiempos de amar y El rostro de los días.

Su director, Felo Ruíz, aseguró que la telenovela le permitió acercarse más al tema de la mujer y sus diversos problemas.

"Yo creía que el feminismo era otra cosa; trato de aprender con cada proyecto y con este he descubierto conceptos nuevos para mí. Desde el punto de vista técnico he podido experimentar con el software Da Vinci, corrector de color y de la imagen en general. Lo utilicé en El rostro de los días y pienso que contribuye positivamente a la visualidad", declaró al portal tvcubana.

La popular actriz Tamara Castellanos funge en este ocasión como codirectora, una labor que califica como maravillosa a la vez de muy compleja.

"Me parece interesante ver en la novela la muestra de generaciones. Rebeca, la protagonista, interpretada por Yia Caamaño, enfrenta conflictos profesionales y familiares, pero a su vez, influye en una ingeniera recién graduada. Queremos homenajear a una generación que ha cimentado valores que no queremos perder y que se nos está yendo; una generación a la que debemos valorar, no echar a un lado", dijo.

Tamara reveló que el elenco incorporó caras nuevas, como Flora Borrego, quien interpreta a una ingeniera civil recién graduada.

"Estamos muy satisfechos de haber incorporado jóvenes talentos y actores excelentes, no tan frecuentes ante las cámaras", agregó.

Asuntos Pendientes cuenta con el guion de Yamila Suárez y con un staff amplísimo que incluye veteranos actores como Reinier Hernández, Daysi Quintana y Jorge Luis López, junto a noveles como Yasmani Guerrero, Yasmani Beltrán, Belisa Cruz y Alicia Echevarría, quien en esta ocasión se estrena como personaje antagonista.

"Se llama Regina y la voy a defender hasta el final. Yo no pienso que sea mala, pienso que es una mujer que sabe lo que quiere y lo defiende. Ya los televidentes tendrán la última palabra, pero estoy muy entusiasmada con ese proyecto igual", confesó a Cubasí.

