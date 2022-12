Vuelven a incluir a Donal Duarte en equipo Cuba de béisbol tras amenazar con pedir baja del INDER

El expelotero pinareño Donal Duarte, quien en días recientes fuera excluido del staff técnico de la selección cubana de béisbol que participará en la IV Copa del Caribe de Bahamas 2022 debido a un supuesto intento de salida ilegal del país, fue retornado a sus funciones en la competición tras amenazar con pedir la baja del INDER.

"Luego de la exclusión del equipo Cuba de béisbol a la Copa del Caribe, Donal Duarte fue llamado para incorporarse al colectivo de dirección. Duarte partirá mañana (viernes) junto a Luis Giraldo Casanova hacia La Habana para sumarse a los entrenamientos", anunció en Facebook el periodista deportivo Ernesto Amaya Esquivel.

(Fuente: Captura de Facebook/Ernesto Amaya Esquivel)

El pasado 28 de noviembre fue el propio Amaya Esquivel quien notificó también en sus redes sociales la sorpresiva salida del exdeportista como coach del equipo, quien figuraba en esas funciones junto al santiaguero Eddy Cajigal.

"Hoy se oficializó el equipo a dicho torneo y excluyeron a Donal Duarte, su lugar lo ocupó Ricardo Eizmendiz (Jefe Técnico de la CNB)", dijo Amaya Esquivel.

"Desde la CNB [Comisión Nacional de Béisbol] me dijeron que no iba al viaje ya que tuve una salida ilegal, ese argumento es totalmente falso porque eso nunca ha ocurrido. Voy directo a La Habana a ver al Presidente del INDER para resolver toda esta situación que se ha creado, han mentido sobre mi persona", dijo Duarte, según refirió entonces el citado periodista deportivo.

(Fuente: Captura de Facebook/Ernesto Amaya Esquivel)

“Es una falta de respeto lo que me acaban de hacer, porque me dijeron que yo tenía una salida ilegal y que me había metido en una riña también, ambas cosas son completamente inciertas, soy de los pocos que quedan en este país, yo vivo para el béisbol y mira lo que me hacen”, denunció también Duarte en declaraciones recogidas por Pelota Cubana.

El reporte del citado medio independiente consideraba que Duarte se había ganado su inclusión como en el staff del equipo Cuba por su actuación destacada como director del conjunto Sub-23 de Pinar del Río, que se ubicó en un meritorio tercer lugar en el campeonato nacional de la categoría.

“¿De que me valió jugar 18 años el béisbol en Cuba¿ ¿De qué me sirvió trabajar tan fuerte? Están alegando cosas en mi contra, realmente no lo merezco, no puedo admitirlo, voy a pedir la baja del INDER”, agregó el extercera base de Pinar del Río tras darse a conocer previamente su exclusión.

Duarte integró las selecciones cubanas como jugador en el Campeonato Mundial Juvenil de Canadá y en el Panamericana Juvenil de México, ambas competiciones en el año 2000. También asistió al Pre-Mundial de Béisbol en Colombia, en el 2004.

En el año 2010 participó en el XXV Torneo de Haarlem, en Holanda; y durante 2015 fue campeón con su provincia en la LVII Serie del Caribe en San Juan, Puerto Rico.

Durante 18 temporadas jugó la Serie Nacional Cubana en la que dejó excelentes números y se convirtió en uno de los peloteros más carismáticos y queridos de la más occidental de las provincias cubanas.

En 2018 fue sancionado a no jugar durante un año en cualquier evento deportivo oficial cubano por ausentarse de forma injustificada de un partido de la Serie Provincial de béisbol. Seis meses después, tras apelar, la medida le fue levantada.

La IV Copa del Caribe de Bahamas 2022 se realizará del 4 al 12 de diciembre. La selección cubana a la cita fue dada a conocer en días recientes y está integrada por figuras de interés con vistas al V Clásico Mundial de Béisbol.