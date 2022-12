Impiden a cubanos abordar vuelo de Holguín a Serbia con escala en Alemania

Cubanos que no pudieron viajar Foto © Cortesía para CiberCuba

Al menos 17 cubanos fueron impedidos el miércoles de abordar un vuelo de la aerolínea Cóndor en Holguín con destino a Serbia y escala en Alemania.

Una denuncia enviada por el padre de una de las viajeras a CiberCuba señala que los pasajeros tenían un vuelo pagado por la aerolínea Cóndor desde Cuba con tránsito en Alemania, y "las autoridades cubanas no los dejan abordar porque según ellos la aerolínea no los autoriza".

De acuerdo con la fuente, las autoridades cubanas les entregaron un documento sin firma ni sello de la aerolínea donde se afirma que "debido a las medidas adoptadas por las autoridades de inmigración de Serbia, ya no podemos ofrecerle el vuelo".

Sin embargo, cuando los viajeros llamaron a la aerolínea esta informó que ellos no tienen problema con dejarlos abordar, que se trata de una decisión de Cuba, según una grabación de la llamada.

Documento entregado y que según Cuba fue enviado por la aerolínea. Cortesía para CiberCuba.

El documento entregado a los pasajeros afectados en el aeropuerto internacional Frank País, de Holguín, subraya que "las autoridades de inmigración serbias han denegado la entrada a los ciudadanos cubanos. Por lo tanto las personas afectadas se vieron obligadas a viajar de vuelta a Cuba inmediatamente sin entrar en Serbia. Esto ha generado considerables gastos y molestias para nuestros clientes".

Agrega que la aerolínea Lufthansa que iba a operar el vuelo de Frankfurt a Belgrado resolvió no trasladar a los pasajeros de la isla que posiblemente serían regresados.

En declaraciones al portal independiente 14yMedio, que indagó sobre esta negativa ante la embajada serbia en La Habana, la representación de ese país desmintió haber negado la entrada a cubanos. La sede diplomática aseguró que las formas migratorias que eximen del requisito de visado a los cubanos se mantienen vigentes.

El pasado 22 de noviembre Cóndor también negó el vuelo a un grupo de 16 cubanos en el aeropuerto de Matanzas.

Según la denuncia, no hubo información previa a esta decisión y todos los viajeros subieron al avión sin dificultad, excepto los cubanos, a quienes luego se les informó que los gobiernos de Cuba y Serbia habían acordado con la aerolínea no dejar embarcar a los ciudadanos de la isla, informó el portal Cuba Detail Zero.

En octubre trascendió que el libre visado de los cubanos a Serbia podría llegar a su fin antes de que termine el año, como resultado de los ajustes que está haciendo ese país a raíz de las presiones por parte de la Unión Europea para que adopte su política de visas.

Este martes, la Embajada de Serbia ante la Unión Europea anunció la eliminación del visado libre para Túnez y Burundi, y dijo que en lo que queda de 2022 continuaría ajustando su régimen de viajar sin visa, que incluye unos 20 países de Asia, África y América Latina, entre ellos Cuba, Rusia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bolivia, China, India y Jamaica, informó SchengenVisaInfo.

Serbia ha experimentado un aumento en el número de migrantes cubanos, de 39 a 339 en los últimos meses. La ruta de los Balcanes Occidentales, que ha sido tradicionalmente usada por ciudadanos sirios y afganos para cruzar la frontera hacia Europa, ha tenido un alarmante aumento de refugiados de Turquía, Túnez, India y Cuba.