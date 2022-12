Cortometraje con Camila Arteche seleccionado Mejor del Año en el Festival FilmGate

El audiovisual Un pequeño corte, en el que actúa la cubana Camila Arteche, y también figura como productora asociada, fue seleccionado Mejor Cortometraje del Año durante el Festival FilmGate en Miami.

La noticia la dio a conocer la propia actriz en una publicación en Instagram: “¡Ganamos! Ayer fue la presentación de los mejores trabajos en la 9na edición del FilmGate donde mi directora Mariana Serrano ya había ganado el Womens Director Month 2022 y ahora nos llevamos el premio a Mejor Cortometraje del Año con Un pequeño corte”.

“Me siento tan orgullosa de haber formado parte de este proyecto, de su propósito y su mensaje. Enhorabuena Mariana Serrano, Mark Pulaski, Lucía Malagón y a todo el equipo y mis felicitaciones para todos los participantes por seguir apostando por el arte”, añadió Arteche en el post.

Un pequeño corte (2021) es un cortometraje de 14 minutos dirigido por Mariana Serrano que cuenta la historia de Elizabeth (Lucía Malagón), una niña de seis años que luego de cortarse el cabello en la escuela se ve obligada a enfrentar a su madre Ana, interpretada por Camila Arteche.

La actriz da vida a una mujer cubanoamericana de carácter muy fuerte que se deja llevar por todos los cánones de belleza impuestos socialmente hacia los que pretende arrastrar a toda costa a su hija, que intenta encontrar su propia identidad.

El corto había sido galardonado con anterioridad en la selección Best of the best, en el propio FilmGate.

Este festival mensual busca promover los cortos, documentales, series web, videos musicales de cineastas, actores y estudios de producción en Florida.

Con este premio, una vez más Camila Arteche tiene motivos suficientes para celebrar otro logro en su carrera como actriz y ahora también como productora asociada.

El pasado junio, la joven ganó el premio a Mejor Actuación en el Hollywood North Film Awards, por el corto Boxeadora en el que es protagonista.

