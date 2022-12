Cubano denuncia falta de atención en hospital Hermanos Ameijeiras: "Dónde tengo que gritar"

Un joven cubano que padece un síndrome mediastinal denunció la falta de atención que está sufriendo en el hospital Hermanos Ameijeiras, de La Habana, donde le realizaron una biopsia profunda de ganglio.

El paciente, identificado como César, relató que fue remitido hace cuatro días desde Santiago de Cuba, y apenas un día después de la prueba le informan que está de alta y que debe esperar los resultados en su provincia.

Paciente César. Foto: Facebook / Hilde Lores de la Paz

"Ahora mismo estoy sin atención médica, y hace más de 24 horas que no me suministran medicamentos que han sido vitales para mí. (No necesito que me donen medicamentos, no es que no los haya, el hospital tiene), lo que no hay es atención médica. Por favor, a dónde tengo que gritar...", expresó.

Captura de Facebook / Hilde Lores de la Paz

En una nota publicada en el Facebook de una vecina, César pidió que alguien interceda para ser atendido de manera digna y diligente como merece su estado grave, con una enfermedad que aún no tiene un diagnóstico certero ni un tratamiento.

"En estos momentos tengo malestar general, sensación de hinchazón en el lado izquierdo del tórax, dolor de cabeza y fogaje (que me acaba de bajar). Y lo peor es que no me están atendiendo, y mañana tengo que irme pues ya estoy de alta. Aún el tema comida no sabemos cómo quedará mañana", precisó.

El joven subrayó que le parece increíble que haya tanta negligencia en el Hermanos Ameijeiras, un hospital de gran reputación en el país.

"Está haciendo justo lo mismo que el Hospital Provincial de Santiago de Cuba, el Saturnino Lora, limpiarse las manos. Como ya los cirujanos terminaron su trabajo, que fue hacer la biopsia, ellos dan el alta porque ya culminaron su labor", concluyó.