Cubano pide ayuda urgente para operar a su madre enferma: «Ni en el Hospital Militar dan solución»

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El cubano Carlos Arturo Ruiz Echevarría publicó un llamado urgente en Facebook pidiendo ayuda para conseguir un cupo quirúrgico para su madre, Magaly Beatriz Echavarría Ruiz, de 64 años, residente en Marianao, La Habana, diagnosticada con adenocarcinoma infiltrante en el colon ascendente, un tipo de cáncer de colon que requiere cirugía de forma prioritaria.

«Es una situación crítica y el tiempo corre en nuestra contra. Hemos acudido a varios hospitales, incluyendo el Hospital Militar, y a día de hoy, no nos dan solución ni fecha para su cirugía. Nos estamos quedando sin opciones y la salud de mi mamá se deteriora cada día más», escribió el hombre en su publicación.

Carlos Arturo pide cualquier contacto médico, orientación de personas que hayan pasado por situaciones similares recientemente en Cuba, o acceso a insumos médicos necesarios para la operación.

El caso ilustra el colapso del sistema sanitario cubano. Según datos de la ONU correspondientes a mayo de 2026, más de 100,000 pacientes esperan cirugías retrasadas en la isla, entre ellos más de 11,000 niños.

Los hospitales han suspendido la mayoría de las intervenciones quirúrgicas salvo las de urgencia extrema, debido a apagones de hasta veinte horas, falta de combustible, medicamentos e insumos. La Organización Panamericana de la Salud reportó 385 instalaciones de salud dañadas en todo el país.

El propio ministro de Salud Pública reconoció en julio de 2025 que la cobertura del cuadro básico de medicamentos había caído al 30%.

El Hospital Militar de Marianao, uno de los centros a los que acudió la familia, acumula denuncias reiteradas. En enero de 2025, un video mostró sus instalaciones en estado deplorable, con baños sucios, zonas clausuradas y salas de cirugía deterioradas. En mayo de 2026, una paciente denunció que en ese mismo centro no le suturaron una herida de ocho puntos por falta de material. Desde 2023 se reportaba que el hospital carecía de equipamiento para procedimientos básicos.

Que incluso los hospitales militares —históricamente mejor dotados que los civiles— estén en esta situación revela la profundidad de la crisis que atraviesa el sistema de salud de la isla tras décadas de dictadura.

El adenocarcinoma infiltrante de colon ascendente se trata principalmente mediante una hemicolectomía derecha. La demora en la intervención puede permitir la progresión del tumor, la aparición de metástasis y un deterioro clínico irreversible. Un estudio cubano realizado en Cienfuegos mostró que pacientes operados por cáncer colorrectal que recibieron quimioterapia tuvieron una supervivencia a cinco años del 88.9%, frente al 35.6% de quienes no la recibieron.

El cáncer es la segunda causa de muerte en Cuba según el Anuario Estadístico de Salud 2024. En 2021 fallecieron casi 27,000 cubanos por esta enfermedad, y los tumores de intestino y colon figuran entre los más frecuentes. La falta de acceso a cirugía oncológica oportuna convierte diagnósticos tratables en sentencias de muerte.

«No busco otra cosa que salvar la vida de mi madre. Por favor, si pueden ayudarme a visibilizar esto o si conocen a alguien que pueda darme una luz en medio de tanta desesperación, se los voy a agradecer toda la vida», concluyó Carlos Arturo en su publicación, pidiendo que quienes puedan ayudar le escriban por mensaje privado.