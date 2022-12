Familiares de cubanos detenidos en frontera sur de Estados Unidos piden ayudan ente deportación

Cubanos piden ayuda para no deportación desde Estados Unidos

Familiares de cubanos migrantes detenidos en frontera sur de Estados Unidos piden ayudan para que no sean deportados a Cuba por no aprobar entrevista de miedo creíble.

“Vivimos con el temor de que hoy me llamen y que alguien me avise que mi esposo ya fue deportado para Cuba o que mi familia me diga que está allá”, apuntó en un reporte de Telemundo 51 Wendy Court, cuya pareja se mantiene retenida desde hace 50 días en un centro de detención para migrantes con orden de deportación.

Santiago Sáenz, esposo de Court, está detenido por supuestamente no aprobar una entrevista de miedo creíble, aunque según afirmó en el citado reporte “nunca se la hicieron”.

“En Cuba él no tendría vida. Allá lo único que tendría sus sueños rotos y su privación de libertad. Por una entrevista de miedo creíble. ¿Qué más miedo creíble que Cuba?”, argumentó, además, Court al citado medio.

“Le pido a los congresistas, a todos los que puedan, que alcen su voz porque no se van a arrepentir de ayudarnos, porque nosotros los cubanos no los vamos a defraudar”, dijo también la desesperada migrante cubana, quien llegó a Estados Unidos en octubre último, tras cruzar irregularmente varias fronteras y haber pasado incluso por un secuestro en la travesía.

Esta última semana un grupo de cubanos se manifestó frente a la sede del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Miramar, en el condado de Broward, para pedir que sus familiares detenidos en la frontera sur de EE.UU. no sean deportados por las autoridades hacia la isla, tras no aprobar su entrevista de miedo creíble.

“Yo le pido a María Elvira que por favor que lo ayude, que voté por ella. Ella es tremenda candidata. Espero que ella lo ayude porque ella está ayudando a los cubanos”, dijo casi entre lágrimas en declaraciones a America Tevé un hombre cuyo hijo permanece varado en la frontera sur.

Entre los cubanos cuyos familiares permanecen detenidos hay casos donde fueron liberados algunos miembros de un núcleo familiar, principalmente ancianos o mujeres, pero los hombres no.

La decisión de otorgar el miedo creíble descansa en los oficiales de inmigración y “suele ser arbitraria”, según argumenta el citado medio.

Es el caso de una cubana cuya madre fue liberada bajo parole pero en la frontera permanecen detenidos su hermano y su sobrino. Otra ciudadana de la isla refiere que ella entró junto a su esposo pero a ella acabaron liberándola mientras que a él lo llevaron a un centro de inmigración.

“Si una persona no pasa la entrevista de miedo creíble, esta persona tiene una segunda oportunidad, en ese caso frente a un juez de inmigración. No obstante, si ese juez reafirma la decisión del oficial de inmigración, como Cuba no está aceptando deportados, puede ser que los cubanos tengan la oportunidad de salir y esperar la deportación fuera de la prisión”, dijo el abogado Ismael Labrada.

La misma fuente reseñó que si se desaprueban las dos oportunidades de miedo creíble, las posibilidades de frenar las deportaciones son más complicadas, pero las hay.

Mientras tanto, la pasada semana fue noticia que ICE volvió a citar a cubanos con orden de deportación en el sur de Florida, los mismos casi 40 cubanos con órdenes de deportación (I220B) que fueron detenidos en octubre tras asistir a citas con las autoridades de inmigración, y liberados días después tras protestas de sus familiares.

Hace dos semanas se conoció que Estados Unidos podría comenzar pronto a deportar a cubanos detenidos en la frontera con México, una medida de la administración Biden para frenar la oleada migratoria procedente de la isla.

La decisión se tomó a raíz de que el gobierno cubano informara que está dispuesto a aceptar vuelos de deportación en virtud de un acuerdo de ambos países para reiniciar el procesamiento de visas para cubanos que desean entrar legalmente a EE.UU. a partir de enero de 2023.

En días recientes el régimen declaró que está a la espera de que Estados Unidos ponga fecha a los vuelos de deportación de migrantes.