"Tití me preguntó" de Bad Bunny, mejor canción del año para la revista Rolling Stone

Ha llegado diciembre y con él, el momento de resumir este 2022. Y si hablamos de música, muchas son las canciones las que no han parado de sonar a lo largo de estos meses. Pero sin duda, hay una que ha conquistado a todos: "Tití me preguntó" de Bad Bunny.

El tema de dembow, que forma parte del álbum Un Verano Sin Ti, ha traspasado fronteras y ha puesto a bailar al mundo entero. Una canción en la que el artista puertorriqueño se mete en el papel de playboy para hablar de sus conquistas antes de que el ritmo de un giro de 180 grados y se abra en canal para confesar que en realidad no puede enamorarse.

Rolling Stone coloca "Tití me preguntó" como mejor canción del año

"Tití me preguntó" forma parte de la mayoría de las listas de éxitos de este año, pero también ha conseguido robarse el corazón de los críticos musicales y ha sido incluida en las recopilaciones de mejores temas del 2022.

Recientemente, la veíamos aparecer en la de Time, que la colocaba en la cima de su top 10. Y ahora, ha sido la revista especializada Rolling Stone la que ha posicionado el tema de Bad Bunny en el primer puesto de su lista de cien canciones.

"El ícono puertorriqueño se lanza a una hilarante diatriba de juegos de palabras lascivas en un ambiente de fiesta animado que, al estilo típico de Bad Bunny, se transforma inesperadamente en un yo malhumorado reflexivo. Más que cualquier otro tema de Un Verano Sin Ti, “Tití Me Preguntó” muestra la creatividad desenfrenada de Benito, su excéntrico genio del pop", comentan en la publicación.

Sin duda, un reconocimiento más para Bad Bunny, que atraviesa un 2022 inmejorable en el que también se ha coronado como el rey de Spotify al ser el artista más escuchado de la plataforma por tercer año consecutivo.

El top 10 de Rolling Stone lo completa: Beyoncé con "Cuff It"; Steve Lacy con "Bad Habit"; Taylor Swift y su "Karma"; Rosalía con "Despecha"; Quavo & Takeoff con "Hotel lobby"; Pharrell feat. 21 Savage y Tyler, The Creator con "Cash In Cash Out"; Beyoncé y su "Break My Soul"; Harry Styles con "As It Was" y Drake feat. 21 Savage con "Jimmy Cooks".

Rosalía y su "Despechá" ocupan el 5 puesto de la lista

Otras canciones en español que encontramos entre los 100 mejores temas de Rolling Stone de este año son: la sesión de Bizarrap con Villano Antillano en el puesto 22; Karol G y Becky G con "Mamiii" en el 33; Marshmello y Tokischa con "Estilazo" en el 45; Bad Bunny feat. Bomba Estereo con "Ojitos Lindos" en el lugar 50; Residente con las cubanas Ibeyi con "This Is Not America" en el 66; Guitarricadelafuente con "Mil Y Una Noches" en el 70; Rauw Alejandro y Baby Rasta con "Punto 40" en el 78; Daddy Yankee y Bad Bunny con "X Ultima Vez" en el 80; Camila Cabello y María Becerra con "Hasta Los Dientes" en el 82 y Camilo ft. Grupo Firme con "Alaska" en el 96.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.