Sigue el choteo en redes sociales con inglés de Díaz-Canel

Los internautas cubanos no paran de producir memes a propósito del fragmento leído en inglés por el gobernante Miguel Díaz-Canel para despedirse de las autoridades de San Vicente y Las Granadinas.

La desafortunada pronunciación del gobernante de un par de oraciones en inglés desató en pocas horas decenas de burlas en redes sociales, donde Díaz-Canel aparece retratado como un patán, resultado de la deficiente enseñanza de idiomas del sistema educativo cubano.

Captura de pantalla Facebook / Diazca Meme

La traducción del título martiano “Amor con amor se paga” (Love can only be paid with love) hecha por el gobernante fue sin dudas el gran éxito de la treintena de palabras que pronunció ante un reducido número de autoridades, pero que dejaron boquiabiertos a miles de cubanos.

“Loj can only bi repeil guij los”, transcribió la página de Facebook Diazca Meme, indicando que “el que sabe, sabe”.

“Nada como un buen alumno, cuando tienes una buena profesora”, señaló Milena Silva en Facebook, compartiendo un video viral en que una mujer se presenta con una pésima pronunciación como profesora de inglés en el Liceo Lucila Mojica.

Al respecto, varios usuarios recordaron las clases de inglés que se imparten en la televisión cubana a niños de la enseñanza primaria y que también se volvieron virales en su momento por el “particular” acento inglés de las profesoras.

Utilizando la imagen de una de ellas, la página de Diazca Meme avisó al gobernante venezolano Nicolás Maduro que le había salido un competidor en la lengua de Shakespeare. “Maduro tiembla”, indicó compartiendo una imagen en el que una de las profesoras de la teleclase dice “Darís mai boi, fák”.

Captura de pantalla Facebook / Diazca Meme

“Ponme un San Vicen an de granadín, senquiu verimoch”, dice Díaz-Canel desde el interior de un vehículo en un establecimiento de McDonald’s. “Como cuando vas al McDonald y no sabes hablar inglés”, indicó un usuario en su meme.

Otro compartió el papel con las frases dichas por el gobernante, escritas tal y como las pronunció en inglés, insinuando que Díaz-Canel las leyó en esa extraña lengua que todos los cubanos escucharon estupefactos.

Captura de pantalla Facebook / Eddy Writes

“Oír a Díaz-Canel hablando español ya es una tortura, pero oírlo en inglés, ya es avaricia”, dijo en un video el usuario identificado como Abejas Memes. “Manden a búsqueda y captura a la profesora que enseñó a Díaz-Canel a hablar inglés”, sentenció.

En la página de Los Memes de Luis se puede ver al también primer secretario del partido comunista cubano caracterizado como Hamlet, con la famosa calavera en la mano con la que el personaje de William Shakespeare reflexiona “to be or not to be”. En los pies de la imagen se lee “Miguelito Ché Spier”, en un juego de palabras que alude al autor isabelino y al personaje del Che Guevara.

Captura de pantalla Facebook / Los Memes de Luis

La influencer Yessi World también se dirigió al líder de la continuidad en uno de sus videos humorísticos, mientras que el dibujante y caricaturista Alen Lauzán le dedicó un par de sus viñetas haciendo mofa de su pronunciación.