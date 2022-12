Cubana Betsy Remedios pasa a la final de Got Talent España con impresionante actuación

Foto © YouTube / Got Talent España

La cantante cubana Betsy Remedios, que llegó hace menos de un año a España luego de una dura travesía por varias fronteras, se convirtió en una de las finalistas del concurso televisivo Got Talent con una impresionante actuación.

Betsy, de 32 años, sorprendió a los jueces y al público del show con una ópera, que le permitió explotar su talento y hacer gala de su potente voz.

La joven se arriesgó con La reina de la noche, que forma parte de la última ópera compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart en 1791 y que se estrenó dos meses antes de su muerte: La Flauta Mágica.

Vestida con un majestuoso traje de reina y un maquillaje y escenografía fenomenales, Betsy sacó los suspiros del público y de los cuatro miembros del jurado, especialmente de la veterana del programa, la cantante Edurne.

"Pedazo de actuación, es tan complicado lo que has hecho esta noche, tan difícil. He estado con la boca abierta toda la actuación, yo esta noche te daría el botón dorado, sin duda alguna", dijo la española.

En octubre, Betsy llevó la magia al plató de Got Talent con una emotiva versión del tema "Memories", incluido dentro de la banda sonora del musical Cats.

Sin embargo, Risto Mejide, el juez más complicado del programa, le dio un 'no' porque consideró que no se había arriesgado lo suficiente con su elección de tema.

Ahora, fue el primero en comentar e incluso coincidió con Edurne en que la cubana se merecía un pase de oro.

"Es una de las áreas más complicadas por los altos que hay entre las notas, creo que es la última ópera de Mozart, creo que sinceramente que has elegido muy bien esta vez, porque la dificultad es tremenda. Con toda mi admiración hacia la gente como tú que tenéis esa capacidad. En el escenario de Got Talent no es lo que dices, es lo que haces lo que te hace grande", dijo Mejide.

Para llegar a España, Betsy recorrió Rusia, Serbia, Grecia y estuvo presa durante tres meses en un centro de detención.

"Estuve dos meses en Rusia. Pasé por Serbia y casi me matan. Crucé caminando a Grecia, estuve tres meses en un campamento para refugiados, allí las condiciones son pésimas. Logré salí de ahí y me di cuenta de que lo más importante para mí es mi familia", contó durante su presentación en las audiciones a ciegas.

