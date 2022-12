Cubana Betsy Remedios deslumbra en final de Got Talent España y recibe increíble oferta

La cantante cubana Betsy Remedios deslumbró en la final de Got Talent España y, aunque no logró ganar el certamen, recibió una importante propuesta que le abre las puertas en la escena del canto lírico en el país europeo.

Betsy, que llegó a España luego de una dura travesía a través de varias fronteras, hizo gala de su talento y su dominio vocal en una imponente interpretación del Aria de la Suite No 3 de Johann Sebastian Bach.

La joven holguinera logró quitarle el sombrero al juez más crítico y exigente del certamen, Risto Mejide, quien disfrutó su actuación a tope y la alabó: "A mí lo que me alucina es que esta obra la has cantado en Re mayor y no has variado la tonalidad, eso para una tesitura como la tuya es aún más complicado. Quiero destacar que ha cogido una pieza muy compleja para su voz, y la ha bordado".

"Eres espectacular. En la semifinal flipé contigo y en la final has vuelto a darlo todo y a dejar con la boca abierta", dijo la cantante española Edurne, quien se declaró fan de la cubana desde su audición.

La noche estuvo repleta de emociones para Betsy, quien fue sorprendida con videos de su familia en Cuba, a la cual no ve desde que salió del país. Además, la cantante recibió una invitación para audicionar de forma presencial en el Teatro de la Zarzuela de España, una oportunidad increíble en su carrera musical.

