A ritmo de bachata: El Micha y El Chacal te ponen a bailar con "Cámbiame esa carita"

El Micha y El Chacal en videoclip de "Cámbiame esa carita" Foto © YouTube / El Micha

¡Ni un día más de espera! La colaboración entre El Micha y El Chacal que tanto ansiaban sus fanáticos aterrizó finalmente este viernes en todas las plataformas digitales.

Aunque los seguidores de los dos artistas tuvieron que esperar unas tres semanas después del anuncio del tema, “Cámbiame esa carita” ya está sonando en las pistas.

Las promociones de los cantantes en sus perfiles de Instagram tenían a muchos a la expectativa del estreno.

Tanto El Micha como El Chacal compartieron en sus redes sociales adelantos de la canción y el videoclip, este último dirigido por el realizador Marcel Faez.

El tema habla de las mujeres un poco celosas que quieren tener a sus parejas todo el tiempo en el punto de mira. “Cámbiame esa carita que tú de brava no te ves tan bonita, me voy pa´ la calle pero viro ahorita, ay cámbiame esa carita”, dice el estribillo de la canción.

No obstante, esta propuesta musical puede en algunos momentos ser una declaración de amor y en otras una especie de reclamo: “Tú sabes muy bien que este hombre te ama y que para mí eres la primera dama / A mí no me gusta tu cara de mala, si llego con flores tú me tiras balas, si llego contento me cortas las alas, 50 mensajes, 70 llamadas / Yo solo tengo ojos pa´ ti”.

A ritmo de bachata El Micha y El Chacal quieren conquistar a sus fans y estos ya tienen algunos criterios sobre el estreno.

“Palo duro, alguien más tuvo que oírla de nuevo, brutal el flow de El Micha”; “Bello tema Micha y Chacal demostrando la calidad que sale de esta isla”; “King Chacal y Micha se fueron lejos, ahora tienen el mundo a sus pies”; “Calidad. Dos grandes que no decaen”, escribieron algunos en el canal de YouTube de El Micha.

Las últimas colaboraciones de este último, una con La Diosa, “Yo Por Aquí Tú Por Allá” y otra con Osmani García, “Bárbaro barbero”, han tenido una buena acogida por parte del público.

Lo mismo le ha ocurrido a El Chacal con sus estrenos junto Jacob Forever, “Otro trago”, y “Mi fidelidad” en compañía de Osmani García.

Solo queda esperar y ver cómo le va a la colaboración entre ambos artistas, pues además de la música, los une una gran amistad.

