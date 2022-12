Migrantes cubanos reciben críticas por pedir dinero en calles de Islas Caimán

Calle Principal de Gran Caimán Foto © Wikipedia commons

Un medio de prensa de Islas Caimán denunció la presencia de cubanos pidiendo dinero en las calles y les exigió a los migrantes que cumplan las normas cívicas.

"Queridos migrantes cubanos: Tengan en cuenta que en las Islas Caimán no es aceptable cierto comportamiento. Eres un invitado no deseado en este país y no es aceptable entregarles una nota a extraños pidiéndoles dinero", dice un texto publicado en Facebook por Cayman Marl Road.

Facebook Cayman Marl Road

"No es aceptable pasar el rato en restaurantes pidiendo dinero. Por favor, comprenda y respete nuestra cultura y forma de vida. Esto no es Cuba. ¡Nuestro gobierno le da de comer y le proporciona incluso tarjetas telefónicas!", señalan en el texto y adjuntaron imágenes de los migrantes.

Facebook Cayman Marl Road

La publicación generó reacciones a favor y en contra. Entre los casos a favor, están quienes denuncian sentirse "estafados" por los cubanos que piden dinero en las calles de la ciudad.

"Ayer me abordaron en McRuss, en Avenida Este. Dijeron en español que había una esposa embarazada que necesitaba comida. Había los mismos individuos en esta foto. Y para improvisar la barrera del idioma, me mantuvieron agitando un billete de dólar. Pidiendo dinero. Les di 10 $ pero me preguntaba si me estaban estafando. Ahora lo sé", dijo un residente.

Otras personas pidieron que los migrantes se integren y aporten al desarrollo social.

"Si el gobierno los apoya, hagan algo por la comunidad, como la construcción, trabajen, limpien el hospital, pinten, ayuden a los ancianos a limpiar el jardín, el gobierno tiene mucho para ayudar a la comunidad, todo es rentable", dijo un usuario.

También hubo comentarios de personas que pidieron solidaridad con los migrantes y respeto para las personas con bajos recursos.

"En cada esquina de Westbay hay cientos de miles de caimaneses pidiendo dinero. Igualmente en el Foster de Westbay, el Subway, y mi esposo y yo siempre les damos dinero o les compramos comida. Sin importar de qué país son, para nosotros son seres humanos", dijo una mujer.

Otra usuaria, de origen cubano, señaló que las relaciones entre Islas Caimán y Cuba son muy antiguas y recordó que en otros tiempos la migración se daba en sentido contrario.

"Soy cubana y a mucha honra. También caimanesa, nieta de una emigrante que tuvo que salir de esta isla inhabitable hace 60 años. Muchos caimaneses fueron para mi Isla de la Juventud y fueron bien recibidos. Así somos los cubanos a diferencia de ti", dijo la mujer al medio de prensa.

Su comentario fue ratificado por un residente, quien además recordó que los cubanos emigran no solo para mejorar económicamente sino porque sufren represión política.

"Muchos caimaneses emigraron a Cuba a lo largo de los años, y muchos aquí son descendientes de cubanos, por lo que su cultura está ligada a la nuestra de muchas maneras. No veo el daño en ofrecer un poco de ayuda si puede permitírselo, recuerde que muchos de los migrantes salieron de Cuba para sobrevivir, ya sea por supervivencia económica o por persecución", recordó.

El hombre señaló que un mejor enfoque en la información podría ser "explicarles en persona por qué no es bueno solicitar dinero". Indicó que avergonzar a los migrantes en las redes sociales "es ir demasiado lejos".

La semana pasada un medio de prensa de Honduras denunció el incremento de migrantes de origen cubano y venezolano pidiendo dinero en las calles de la capital del país.

Honduras es uno de los países en la llamada "ruta de los volcanes" para llegar a la frontera de Estados Unidos. Por eso muchos cubanos transitan por el país de modo irregular y algunos se quedan sin recursos económicos por lo que deben pedir dinero o comida en las calles para continuar su viaje.

Islas Caimán está muy cerca de Cuba y ha sido una ruta de migración por mar para llegar a tierra continental y continuar caminando hasta la frontera de México y Estados Unidos.