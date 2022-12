La triste despedida de Cristiano Ronaldo de Qatar 2022

Cristiano Ronaldo Foto © Captura de video / Twitter

El astro portugués Cristiano Ronaldo se despidió con lágrimas de Qatar 2022 luego de que su selección cayera ante Marruecos y, con la derrota, escapara la última oportunidad de su carrera para ganar una Copa del Mundo.

Las imágenes del estelar abandonando el Al Thumama Stadium de Qatar entre lágrimas, llorando sin consuelo, han recorrido el mundo; donde miles de sus seguidores saben que el futbolista que aspiraba a ser el mejor de la historia tras ganar el título ya no tendrá otro chance.

Portugal quedó atrapado por el juego de la selección marroquí, la cual después de anotar un gol del jugador del Sevilla, Youssef En-Nesyri, mantuvo cerrado el partido y detuvo un disparo de Ronaldo en el minuto 91.

Fernando Santos dio entrada a Cristiano Ronaldo y Joao Cancelo, entre otros jugadores al inicio del segundo tiempo, pero el exjugador del Real Madrid no estuvo acertado en las pocas oportunidades que tuvo ante Marruecos.

Solo disparó una vez entre los tres palos, acumuló cinco pérdidas de balón, no regateó ni una sola vez ni tampoco centró con acierto.

En el juego de hoy, con el que se despidió de su quinto Mundial de Fútbol, solo dio tres pases con éxito.

Su esposa, Georgina Rodríguez, fue categórica y culpó al técnico de la selección de Portugal del desenlace a través de un duro mensaje en redes sociales, donde cuestionó la decisión de Santos de no mandar desde el inicio del partido a CR7.

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterse en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Cristiano, te admiramos", posteó en una historia de Instagram la pareja del delantero portugués.

La cita en Al Thumama era entre la cenicienta de cuartos de final y un viejo candidato a la corona: Marruecos, el primer país árabe que llegaba tan lejos en la Copa; y Portugal, semifinalista en 1966 de la mano de Eusebio y en 2006, la edición del debut de Cristiano Ronaldo.