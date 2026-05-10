¡Más de 32,000 dólares! FIFA triplica el precio de sus mejores entradas para la final del Mundial 2026

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La FIFA triplicó el precio de sus mejores entradas para la final de la Copa Mundial 2026, elevando el costo de los boletos de «primera categoría frontal» a 32,970 dólares, según reportes del 8 de mayo que confirmaron el nuevo valor disponible en la plataforma oficial del organismo.

El salto es vertiginoso: el precio anterior para esa misma categoría era de 10,990 dólares, que ya representaba un incremento respecto al valor original de 6,730 dólares que la FIFA había anunciado inicialmente para la Categoría 1 de la final.

En total, el boleto más exclusivo para ver la gran final cuesta ahora casi cinco veces más que el precio de partida.

La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, y es el partido más codiciado de un torneo que arranca el 11 de junio con 48 selecciones y 104 partidos repartidos en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.

La escalada de precios no se limita a la final. Las entradas de primera categoría para las semifinales alcanzaron hasta 11,130 dólares, y los partidos de la selección de Estados Unidos en fase de grupos superan los 2,700 dólares en algunos casos.

La opción de 10,990 dólares para la final quedó restringida la noche del 8 de mayo exclusivamente a personas en sillas de ruedas o con necesidades de accesibilidad.

El sistema de precios dinámicos, implementado por la FIFA por primera vez en un Mundial, permite que los valores escalen sin techo claro según la demanda.

La organización recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para 2026, frente a menos de 50 millones para los mundiales de 2018 y 2022 juntos, cifra que el presidente Gianni Infantino usó para justificar los precios ante críticas públicas.

«Tenemos que aplicar las tarifas de mercado porque estamos en el mercado del entretenimiento más desarrollado del mundo», declaró Infantino el 8 de mayo durante su participación en la Milken Institute Global Conference en Beverly Hills, California.

El dirigente también argumentó que «no se puede ir a ver en Estados Unidos un juego universitario, ni hablar de un gran partido profesional de cierto nivel, por menos de 300 dólares», y señaló que el 25% de los boletos para la fase de grupos tienen precio inferior a esa cifra.

La Football Supporters Europe (FSE) no tardó en responder y calificó la estructura de precios como «extorsiva» y una «traición monumental» a los seguidores del fútbol mundial.

El mercado de reventa oficial de la FIFA presenta cifras aún más extremas. Una entrada para la final llegó a ser listada por vendedores terceros en el sitio oficial a 11,499,998.85 dólares, aunque la FIFA aclaró que no controla directamente esos precios y cobra una comisión del 15% tanto al comprador como al vendedor.

En plataformas externas como VividSeats, las entradas más baratas para la final se ofrecían desde 9,263 dólares.

La comparación histórica es reveladora: en Qatar 2022, el boleto más caro para la final costaba alrededor de 1,600 dólares en venta inicial, lo que convierte el precio actual de 32,970 dólares en un incremento de más de veinte veces en apenas un ciclo mundialista.

Miami, sede clave para la comunidad latina y cubana, albergará siete partidos en el Hard Rock Stadium, incluyendo el partido por el tercer puesto.

Para facilitar el acceso de aficionados extranjeros, Trump anunció en noviembre pasado el «FIFA Pass», una medida especial de visas para compradores de boletos, aunque las preocupaciones migratorias frenaron la demanda inicial, especialmente entre latinoamericanos. La venta de entradas mediante sorteo había comenzado el 10 de septiembre de 2025 para poseedores de tarjetas Visa registrados con FIFA ID.

La FIFA también anunció el elenco de artistas para las tres ceremonias del torneo, mientras los precios de sus entradas siguen siendo el tema más polémico a poco más de un mes del pitazo inicial.