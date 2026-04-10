Argentina cierra su preparación para el Mundial 2026 con amistosos contra Honduras e Islandia en Estados Unidos

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La selección argentina disputará sus dos últimos amistosos previos al Mundial 2026 ante Honduras e Islandia, ambos en suelo estadounidense, confirmó este jueves la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), según informó EFE Deportes.

La Albiceleste enfrentará a Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field de College Station, Texas, uno de los recintos universitarios más grandes del mundo con capacidad para 102,733 espectadores.

El segundo ensayo será contra Islandia el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, con capacidad para 87,451 personas, apenas dos días antes del inicio oficial del torneo.

El técnico Lionel Scaloni busca ultimar detalles de cara a la máxima competencia para retener el título conseguido en Qatar 2022, cuando Argentina se coronó tricampeona del mundo tras vencer a Francia en una final histórica.

Ambos partidos se disputarán con el plantel mundialista completo, ya que los equipos tienen hasta el 30 de mayo para confirmar su nómina de 26 futbolistas, lo que convierte estos amistosos en una prueba definitiva de cara al torneo.

La preparación argentina estuvo marcada por contratiempos: la Finalissima ante España, campeón europeo, prevista para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, fue cancelada por el conflicto bélico en Medio Oriente y por diferencias entre Conmebol y la UEFA para reprogramarla.

Eso obligó a la AFA a organizar amistosos de urgencia durante marzo, con victorias ante Mauritania (2-1, con goles de Fernández y Paz) y Zambia (5-0, con tantos de Álvarez, Messi, Otamendi de penal, un gol en propia de Chanda y Barco), ambos disputados en La Bombonera de Buenos Aires.

Ya instalada en su concentración en Kansas City, la Albiceleste se medirá por cuarta vez contra los hondureños, con igual cantidad de victorias en los tres enfrentamientos previos: 3-1 en 2003, 1-0 en 2016 y 3-0 en 2022.

Contra Islandia será el segundo duelo histórico entre ambas selecciones, luego del empate 1-1 en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, cuando el arquero Hannes Þór Halldórsson le atajó un penal al astro Lionel Messi en el minuto 62, en lo que fue el primer punto histórico de Islandia en una Copa del Mundo.

Argentina debuta en el Mundial 2026 el 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en el marco del Grupo J, que también incluye a Austria y Jordania.

Luego se medirá ante Austria el 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio en la misma ciudad.

El Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, arranca el 11 de junio y es el primero en la historia con 48 selecciones participantes, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos, lo que convierte a Argentina en la gran favorita para defender su corona ante un formato que amplía las posibilidades de avance.