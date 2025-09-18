Inter Miami y Lionel Messi negocian renovación de contrato

Vídeos relacionados:
El Inter Miami y Lionel Messi están cada vez más cerca de alcanzar un acuerdo para la renovación del astro argentino, cuyo contrato actual finaliza al término de esta temporada, según confirmaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.
Ambas partes ven con buenos ojos la ampliación, aunque por el momento no se ha precisado ni la duración del nuevo vínculo ni la fecha en que podría anunciarse, expuso el medio en la red social X.
Messi, rumbo al Mundial 2026
Con 38 años, Messi perfila los últimos detalles de una extensión que le permitiría seguir compitiendo en la Major League Soccer (MLS) y llegar en activo al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina, campeona en Qatar 2022, defenderá el título con la posibilidad de contar con su capitán aún sobre el césped.
Impacto en el Inter Miami
El club de Florida ha reiterado en varias ocasiones su deseo de prolongar la relación con el ocho veces Balón de Oro, pieza clave en la transformación deportiva y comercial del proyecto. Su llegada en 2023 marcó un antes y un después: en pocas semanas, “Las Garzas” levantaron la Leagues Cup y, un año después, conquistaron el MLS Supporter’s Shield.
En su primera temporada completa, Messi fue elegido MVP de la MLS, un galardón que está a punto de repetir en 2025 gracias a su impacto dentro y fuera de la cancha.
Preguntas frecuentes sobre la renovación de contrato de Lionel Messi con el Inter Miami
¿Cuál es la situación actual de la negociación entre Lionel Messi e Inter Miami para la renovación de su contrato?
El Inter Miami y Lionel Messi están cerca de alcanzar un acuerdo para la renovación del contrato del astro argentino, cuyo contrato actual finaliza al término de esta temporada. Ambas partes ven con buenos ojos la ampliación, aunque no se ha precisado la duración del nuevo vínculo ni la fecha de su anuncio.
¿Hasta cuándo podría extenderse el nuevo contrato de Lionel Messi con el Inter Miami?
Según reportes periodísticos, la renovación de Messi con el Inter Miami podría extenderse hasta 2028, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las partes involucradas en la negociación.
¿Cuál ha sido el impacto de Lionel Messi en el Inter Miami desde su llegada?
Desde su llegada, Messi ha sido fundamental en la transformación del Inter Miami, mejorando su rendimiento en la liga local y consolidando una nueva etapa de protagonismo internacional. Ha sido clave en la obtención de títulos como la Leagues Cup y el MLS Supporter's Shield.
¿Qué objetivos tiene el Inter Miami con Messi como parte del equipo?
El Inter Miami busca que Messi encabece la inauguración del nuevo estadio en 2026 y continúe consolidando al club como una marca global de referencia en el fútbol, además de mantener su alto nivel competitivo en la Major League Soccer y a nivel internacional.
