Inter Miami y Lionel Messi negocian renovación de contrato

Vídeos relacionados:

El Inter Miami y Lionel Messi están cada vez más cerca de alcanzar un acuerdo para la renovación del astro argentino, cuyo contrato actual finaliza al término de esta temporada, según confirmaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.

Ambas partes ven con buenos ojos la ampliación, aunque por el momento no se ha precisado ni la duración del nuevo vínculo ni la fecha en que podría anunciarse, expuso el medio en la red social X.

Messi, rumbo al Mundial 2026

Con 38 años, Messi perfila los últimos detalles de una extensión que le permitiría seguir compitiendo en la Major League Soccer (MLS) y llegar en activo al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina, campeona en Qatar 2022, defenderá el título con la posibilidad de contar con su capitán aún sobre el césped.

Impacto en el Inter Miami

El club de Florida ha reiterado en varias ocasiones su deseo de prolongar la relación con el ocho veces Balón de Oro, pieza clave en la transformación deportiva y comercial del proyecto. Su llegada en 2023 marcó un antes y un después: en pocas semanas, “Las Garzas” levantaron la Leagues Cup y, un año después, conquistaron el MLS Supporter’s Shield.

En su primera temporada completa, Messi fue elegido MVP de la MLS, un galardón que está a punto de repetir en 2025 gracias a su impacto dentro y fuera de la cancha.

Preguntas frecuentes sobre la renovación de contrato de Lionel Messi con el Inter Miami