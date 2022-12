Chocolate MC y El Chulo cuentan la historia de dos amigos desde la cárcel en su último estreno

Ya está aquí uno de los juntes más esperados de diciembre, “Amigo mío”. Aunque Chocolate MC y El Chulo hicieron esperar a sus fans durante algunas semanas, este viernes aterrizaron finalmente en las plataformas digitales con el tema.

A través de sus historias de Instagram ambos artistas promocionaron la canción que comenzaron a cocinar luego de la salida de Chocolate de prisión el pasado noviembre.

Captura Instagram / El Chulo

“Salió la bomba”, escribió El Rey de los Reparteros en una de las publicaciones en esa red social.

Captura Instagram / Chocolate

La canción llegó acompañada de un videoclip bajo la factura de Alex Lay, que recrea la historia de dos amigos desde la cárcel.

El audiovisual muestra la angustia y desespero que siente uno de ellos tras las rejas, luego de ser encarcelado por vender drogas y saber que su prometida le dio la espalda.

El otro, que cumple una larga sentencia por asesinato, intenta convencerlo de que la salida no es quitarse la vida.

En varios momentos del video se ve a Chocolate intentando ahorcarse, mientras El Chulo trata de detenerlo y mostrarle que hay otros caminos y que esa no es la solución a sus problemas.

“Dime qué te pasa, amigo mío te noto acongojado, desde anoche te veo llorando, diciendo locuras y estoy preocupado”, dice la letra de la canción al comienzo.

El tema y la historia que este cuenta por medio del videoclip parecen haber gustado a los fanáticos de los cantantes, pues en apenas un día el ya supera las 35 mil reproducciones en YouTube.

“Así es como me gusta ver al rey y al presidente enfocados y demostrando que son los más duros”; “Tienen que hacer más temas como este con letra de verdad”; “Este dúo no falla”; “Los dos exponente más duros del reparto representando a la música cubana”; “Los dos más duros de todo el reparto y no lo pienso discutir”, escribieron algunos de sus seguidores en el canal de Chocolate MC en YouTube.

En las últimas semanas los dos artistas han estado enfrascados en una disputa con El Taiger. Entre este y El Chulo hubo incluso un encontronazo en las redes algo serio.

Por su parte, Chocolate ha estado inmerso en una “guerra” de memes e indirectas relacionadas con el último disco de El Taiger, Everglades, en el que este incluyó el remix de un tema de El Rey de los Reparteros, “Morí Con Tu Pipi”.

Polémica aparte, El Chulo sigue con su racha de estrenos, entre ellos su colaboración con Kn1 One & Womy, “Tanke Escopeta”, y “C-Losa”, un tema en solitario que estrenó el pasado noviembre.

Chocolate ya suma otros tres lanzamientos desde que salió de prisión, una tiradera a Yulién Oviedo y dos juntes, uno con Osmani García y otro en compañía de Dayrán Perdomo.

