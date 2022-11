Chocolate responde a tiradera de Yulién Oviedo tras salir de prisión

Chocolate MC está de vuelta con todo. El Rey del Reparto lleva apenas unas horas en libertad, pero no ha perdido el tiempo para grabar su respuesta a la tiradera que le hizo Yulién Oviedo mientras se encontraba en la cárcel.

En un video que grabó a las cinco de la mañana, Chocolate mostró a sus seguidores el tema, que grabó en tiempo récord para dejarle claro al excantante de la Charanga Habanera que no le dejaría pasar sus barras.

"Tenía que desahogarme, no podía dormir si no hacía esto, tenía que hacerlo, no me quedaba de otra, me obligaron", dijo Chocolate antes de darle play a la maqueta del tema.

En su tiradera, el intérprete de "Bajanda" resalta que "tu flow es de madera, tú para mí nunca serás contrincante, tus declaraciones sobre el pueblo de Cuba son repugnantes, y yo estoy en otro level, otra liga, muy distante".

Yulién Oviedo había anunciado su tiradera a Chocolate poco antes de que este último fuera arrestado. A raíz de la noticia de que el repartero estaba preso, Yulién dijo que aplazaría el lanzamiento del tema hasta que su contrincante saliera de la cárcel y que con su decisión "una vez más demuestro empatía y que soy mejor persona que tú".

No obstante, días después, el intérprete de "Haters" soltó la tiradera, que se estrenó con videoclip en su canal de YouTube y comienza con un pedazo de una entrevista a su expareja Cynthia Cortés, quien lo acusó de violencia doméstica y es el caso por el cual tiene actualmente cargos pendientes en el condado de Monroe.

En su tiradera, Yulién Oviedo se burló de "su sonido obsoleto", y se refirió a sus constantes arrestos, su consumo de drogas y su maltrato a las mujeres; además de sugerirle que le pida perdón a Yomil, Jorge Junior, El Taiger, El Micha, El Insurrecto y la Charanga Habanera.

Chocolate fue arrestado a inicios de octubre en Tampa, Florida, y luego trasladado al condado de Monroe. Tras su salida de prisión, no ha perdido el tiempo y en sus redes sociales compartió varios videos dando adelantos de nuevos temas, entre ellos la tiradera a Yulién.

