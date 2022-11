Michel Mirabal expone en La Habana 10 años después: "No sé exactamente por qué esto pasa"

El artista plástico cubano Michel Mirabal expuso una obra de grandes dimensiones, en una exposición colectiva en La Habana, tras 10 años sin poder exponer en un recinto cultural de la capital.

"Desde el 2012 no exponía en una galería en La Habana, solo en las bienales de La Habana cada vez que lo intentaba se me hacía muy difícil y no se concebía. Nunca se me llamó para participar en una Expo colectiva y mucho menos un proyecto personal", dijo el artista en su perfil de Instagram.

El mensaje fue publicado también en el perfil de Instagram del Centro Provincial de Artes Plásticas de Luz y Oficio. El artista explicó que tuvo que crear un espacio propio para exponer su obra porque no encontraba acogida en las galerías de su tierra natal.

"No sé exactamente por qué esto pasa, pero es así. He tenido la oportunidad de hacer murales por toda Cuba a propuesta personal y a eso me he dedicado para tener una presencia en mi isla querida ya que aquí estoy y estaré. No sé vivir en otro lugar, no puedo", dijo Mirabal.

Especificó que la exposición colectiva en que participa es en el XXIV Salón de la Ciudad y agradeció al Centro cultural de Luz y Oficio por la oportunidad de exponer la obra titulada "Carrera de relevos".

"Es una obra para el Salón de la Ciudad, el evento más antiguo de las artes plásticas donde se dieron a conocer grandes artistas de la vanguardia cubana. Aunque ya no tenga la importancia que tuvo en su momento, para mi será un gran honor y un placer estar", dijo el artista en Instagram.

Compartió imágenes del cuadro, una obra de grandes dimensiones en la que representó un esqueleto humano, en posición de arrancada para correr, pero con la cabeza atada con alambres de púa y luciendo un pasaporte. A su espalda ondea una bandera cubana.

En julio Mirabal visitó Miami y allí conoció al cantautor cubano Willy Chirino con quien estuvo conversando un buen rato y le regaló una pintura. El encuentro entre los artistas generó mucho debate en las redes sociales.

Algunas personas llegaron incluso a cuestionar a Chirino por haber tenido una conversación con el pintor cubano y el músico respondió tajante. "Yo soy la imagen musical del anticastrismo en el mundo. ¿Van a dudar de mí a estas alturas? No".

Mirabal tiene una postura política que intenta mostrarse neutral. Asegura que no es comunista, muestra temas de crítica social en sus obras como el de la migración y ha estado, de manera sutil, "censurado" en la red de galerías estatales.

Sin embargo, es un defensor de discursos del régimen, como el asunto del "fin del bloqueo", algo que miles de cubanos consideran un falso argumento del Estado para justificar la ineficiencia y las carencias que reinan en el país.

En 2021 el artista plástico inauguró un mural dedicado a la Virgen de la Caridad en el aeropuerto de La Habana. Aseguró que este es un símbolo de unión de todos los cubanos y por eso decidió colocar la obra en tan singular escenario.