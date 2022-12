Crean campaña para ayudar a recién nacidos abandonados en Cuba

Activistas cubanos impulsan una campaña por el "derecho de nacer y vivir", destinada a las mujeres embarazadas que no deseen ser madres, y orientada a prevenir el abandono de niños recién nacidos en la isla, de los cuales se han conocido tres casos en menos de 40 días.

La activista Diasniurka Salcedo Verdecia informó a CiberCuba que el proyecto surge a raíz del creciente número de niños abandonados en los últimos días y está destinada a ayudar a los recién nacidos y a las mujeres que no desean ser madres en el contexto de crisis generalizada en la isla.

La iniciativa ya cuenta con una página en Facebook [El derecho de NACER] y un grupo de whatsapp, donde se explica que aunque el abandono no es justificable, "la falta de preservativos, el no poderse hacer los legrado ni regulación [menstrual], más le sumamos la situación económica del país, es obviamente un hecho que aumentarán los casos, por lo que nuestro trabajo será conseguir ayuda para las mujeres embarazadas que no deseen ser madres".

Grupo creado para apoyar a niños y mujeres embarazadas cubanas. Facebook El derecho de Nacer

Salcedo Verdecia afirma que la problemática se agrava porque en la isla no se venden condones ni métodos anticonceptivos desde hace años.

"Debemos impulsar nuestra campaña al derecho de nacer y vivir, invitar a toda persona que tenga amor por la vida , no pueden seguir surgiendo estos casos que en menos de 60 días han ocurrido", expresa el proyecto en Facebook.

Asimismo, invita a las mujeres embarazadas que no quieren ser madres a contactar con el teléfono 59688592, y aclara que "no se harán preguntas ni se cuestionaran actitudes, que todo sea , por el derecho El derecho de NACER Y VIVIR", subraya la campaña.

El grupo publicó un video donde se indica que el proyecto también hará colectas para apoyar a los recién nacidos entregados, y parte del apoyo enviado a la bebé Amanda Pérez Valdés, una bebé abandonada en Alquízar el pasado 31 de octubre y que actualmente se encuentra en un hogar para niños sin amparo filial en Bauta.

La semana pasada Cuba quedó conmocionada por el hallazgo de un bebé muerto en un basurero del barrio Mulgoba de La Habana, y la víspera se conoció de otro recién nacido encontrado sin vida en otro basurero de Las Tunas.

El gobierno ha reconocido que no vende condones y otros métodos anticonceptivos desde 2020. En los hospitales también se han restringido los abortos por falta de recursos, en el contexto de la crisis generalizada en la isla.