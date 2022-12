Jennifer Lopez celebra el 77 cumpleaños de su madre Guadalupe Rodríguez con un precioso vídeo

Guadalupe Rodríguez, mamá de Jennifer Lopez, está cumpliendo 77 años de edad. Una nueva vuelta al sol que está celebrando su famosa hija con un precioso vídeo en el que recopila varios momentos inolvidables que han vivido juntas.

La Diva del Bronx tiene en su madre a su mejor cómplice y también su mejor fan. A lo largo de los años las hemos visto protagonizar diferentes momentazos sobre el escenario, programas de televisión o simplemente en su hogar. Escenas que este lunes la artista ha querido recopilar para felicitar públicamente a su madre en Instagram.

La banda sonora para esta preciosa felicitación ha sido su interpretación de "Sweet Caroline" (tema original de Neil Diamond) en el Vax Live del año pasado. Entonces madre e hija se subieron al escenario para protagonizar una de las actuaciones más emotivas de este evento que se hizo para promover la vacunación contra el coronavirus.

Esta canción tiene un significado especial para ellas, ya que el tema se lo cantaba Guadalupe a JLo cuando era un bebé.

La neoyorquina se encuentra atravesando un momento muy dulce a nivel personal y profesional. En cuanto a su carrera, ya ha adelantado que está a punto de lanzar su próximo álbum, un disco muy especial en el que se ha inspirado en el amor para crearlo. This is me... Now es el nombre de su siguiente proyecto, que llega casi veinte años después de This is me... Then.

Pero si hay una faceta en la vida en la que la artista de 53 años se encuentra feliz es en la amorosa tras haber vuelto con el "amor de su vida", Ben Affleck. La pareja volvió a retomar su relación el año pasado y este 2022 pasaron por el altar hasta en dos ocasiones, dejando claro su intención de pasar el resto de sus vidas juntos. Ahora, los tortolitos se preparan para celebrar sus primeras Navidades como marido y mujer, una fiestas que seguro serán muy especiales para ellos.

