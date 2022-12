Madre pide ayuda para evitar repatriación de manifestante del 11J que huyó en balsa a EE.UU.

Elizabeth León Martínez, madre del manifestante del 11J en Cuba Adonis Alexander Remón León, pidió ayuda a través de un emotivo mensaje de denuncia para evitar que su hijo sea deportado desde Estados Unidos a la isla.

En un video enviado a CiberCuba la mujer afirma que el joven –quien se encontraba en libertad condicional por manifestarse pacíficamente en el barrio La Güinera de La Habana el 12 de julio de 2021– escapó hacia Estados Unidos en una balsa pero fue detenido en el mar por la Guardia Costera (USCG) y ahora se encuentra en el "buque madre" para ser repatriado.

Soy madre de otros tres manifestantes del 11J presos y pido ayuda para que no lo regresen, expresó la mujer, quien confirmó que su hijo de 28 años está "bajo investigación", para ver si pasa la prueba del ‘miedo creíble’ en el buque de la USCG. De lo contrario, será devuelto a Cuba.

Dijo que de suceder esto, Remón León sería encarcelado por las autoridades cubanas al llegar a tierra como sucedió con otro manifestante devuelto el lunes junto al resto de los cubanos que viajaban en la embarcación usada por su hijo para escapar de la represión en Cuba.

La mujer señaló que cuatro de sus seis hijos fueron detenidos en las protestas. El caso de los tres hermanos presos está incluido en la causa 145, explicó.

"Los cuatro se manifestaron el 12 de julio de 2021. Sus hermanos siguen presos, Adonis está en el buque madre, y tengo miedo de que me lo viren", expresó.

Comentó que uno de sus hijos, José Antonio Gómez León, está encarcelado por defenderla. "Se paró en la placa de su casa, vio que la policía me estaba golpeando, y reaccionó tirando una piedra que no le dio a nadie, y se lanzó por le tendido eléctrico que menos mal que no había electricidad", señaló León Martínez.

Denunció que por este hecho a su hijo lo acusan de atentado y que actualmente "están pasando trabajo más que cualquier preso común en la cárcel, y hemos sido constantemente asediados desde las protestas".

Remón León salió de Cuba el 6 de diciembre en una pequeña embarcación junto a otros 29 vecinos del barrio, pero al día siguiente fueron interceptados por los guardacostas estadounidenses.

"Con Adonis iban 29 personas que salieron buscando su libertad. Son muchachos del barrio. Los devolvieron a todos para acá, menos a él. Al llegar, yo les pregunté y me dijeron que Adonis pidió asilo político. Planteó la situación de que, si regresaba, lo dejaban preso, porque él estaba preso domiciliario, y lo dejaron, pero bajo investigación", detalló Elizabeth León.

Remón León, de 28 años, tenía en la isla una medida cautelar de reclusión domiciliaria, pendiente de juicio.

Está acusado de "atentado, desórdenes públicos, daños, lesiones, instigación para delinquir y sedición", según consta en un documento compartido por la activista Salomé García Bacallao.

Según datos de Justicia 11J, el joven estuvo arrestado 59 días en el centro de detención del Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior, conocido como 100 y Aldabó.

Luego fue llevado a prisión preventiva en la cárcel Jóvenes del Cotorro, de La Habana y, posteriormente, trasladado al Combinado del Este, desde donde salió con la medida cautelar de reclusión domiciliaria.