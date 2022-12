Manifestante del 11J en peligro de repatriación tras escape en balsa hacia Estados Unidos

Adonis Alexander Remón León, manifestante del 11J en el barrio de La Güinera en La Habana está en peligro de ser repatriado a la isla por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), tras escapar en una balsa por mar hacia territorio estadounidense, según denuncia en redes y medios de prensa.

“Me informan que Adonis Alexander Remon León fue interceptado por la USCG y está en riesgo de ser deportado a Cuba, junto a otros jóvenes de La Güinera que se lanzaron al mar. Adonis es perseguido político y sus hermanos cumplen prisión por manifestarse en Cuba el 11J”, expuso este sábado en Twitter la activista y coordinadora del grupo Justicia 11J, Salomé García Bacallao.

García Bacallao en otro mensaje apuntó que “también huyeron de Cuba, Yunier Soto Sanabria y Deoban Rodríguez Morales. Todos tienen derecho a solicitar asilo político y hay suficientes argumentos para demostrar su miedo creíble”.

También la activista recordó que “las protestas en el barrio capitalino de La Güinera se extendieron hasta el 12 de julio, cuando un manifestante fue asesinado por la policía y otros resultaron heridos, incluyendo un menor de edad. El régimen se ensañó contra ese barrio marginalizado”.

Por su parte, la madre del joven manifestante cubano, Elizabeth León, confirmó este domingo a Radio Televisión Martí que su hijo se encontraba en el barco madre de la USCG “bajo investigación, para ver si es verdad el ‘miedo creíble’”.

Dijo, además, al citado medio, a través de una llamada telefónica, que Remón León salió de Cuba el 6 de diciembre en una pequeña embarcación, junto a otros 29 vecinos del barrio, pero que al siguiente día fueron interceptados por los guardacostas estadounidenses.

“Con Adonis iban 29 personas que salieron buscando su libertad. Son muchachos del barrio. Los devolvieron a todos para acá, menos a él. Al llegar, yo les pregunté y me dijeron que Adonis pidió asilo político. Planteó la situación de que, si regresaba, lo dejaban preso, porque él estaba preso domiciliario, y lo dejaron, pero bajo investigación”, detalló Elizabeth León.

Captura Radio Televisión Martí

Asimismo, comentó, que cuando llegaron a Cuba sus compañeros de travesía, ya la Seguridad del Estado estaba esperando a su hijo y a otro muchacho, que también fue manifestante, pero que no le permitieron quedarse.

“En este momento está arrestado”, dijo la preocupada madre, quien no identificó al joven preso.

Comentó, además, que ella recibió este domingo una citación policial este para la unidad de 15 y K, en el Vedado, donde radica la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, para hablar sobre sus tres hijos presos.

Dijo también que su hijo Adonis intentó buscar trabajo, pero se lo negaron. "Le dijeron que no fuera más a ningún lugar, que a él no le dan trabajo aquí en Cuba”, afirmó.

Remón León, de 28 años, tenía en la isla una medida cautelar de reclusión domiciliaria, pendiente de juicio, acusado de “atentado, desórdenes públicos, daños, lesiones, instigación para delinquir y sedición”, según consta en el documento compartido en el referido medio.

Según datos de Justicia 11J, el joven estuvo arrestado 59 días en el centro de detención del Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior, conocido como 100 y Aldabó.

Luego estuvo en prisión preventiva en la cárcel Jóvenes del Cotorro, de La Habana y, posteriormente, en el Combinado del Este, desde donde salió con la medida cautelar de reclusión domiciliaria medida.

Cuatro de los hijos de Elizabeth se unieron a las manifestaciones contra el gobierno que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021. Sus hijos se manifestaron en el barrio La Güinera, en La Habana, donde ocurrió la única muerte oficialmente reconocida por las autoridades como consecuencia de un disparo de un policía.

Tres de los cuatro jóvenes continúan privados de libertad. Frandy González y Santiago Vázquez fueron juzgados en enero de este año por el delito de sedición y la fiscalía les pidió 20 años de privación de libertad.

En febrero, León denunció que, durante una visita al Combinado del Este, centro penitenciario donde se encuentran sus hijos, la obligaron a esperar unas ocho horas para poder verles y luego le amenazaron con restringir su derecho a visitarles, en caso de que continuara denunciando sus casos y exigiendo su liberación.

“Hay maltratos, se están cometiendo injusticias no solo con los muchachos, sino con nosotros los familiares, con las madres, estamos siendo maltratados. Desde las seis de la mañana que estaba en el Combinado me dieron la visita a las 2:00 p.m. y nos sentaron en una oficina después de yo haber perdido el conocimiento, por 'portarnos mal', por reclamar que se estaba haciendo una injusticia, de que se estaba reclamando una cosa que estaba planificada”, relató, además, visiblemente afligida, porque le impidieron ingresar a la cárcel medicamentos para sus hijos con asma.

En noviembre de este año, también Elizabeth León denunció que dos de sus hijos estaban enfermos de asma en prisión y las autoridades impidieron el ingreso de medicamentos para tratar su padecimiento.

“Psicológicamente los están torturando, qué están esperando, qué esos niños se mueran ahogados o qué. Hasta cuándo, no podemos seguir con este abuso. Hay que denunciar todo como madre, y para qué vean que no es mentira, andan mal. No quieren reconocer que esos niños por lo menos los medicamentos que uno les lleve se los den. No sé les está pidiendo que ellos los busquen, uno como madre se sacrifica y los está llevando y no se los están dando”, expuso en esa ocasión sobre el abuso contra sus hijos presos por manifestarse pacíficamente.