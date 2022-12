María Elvira Salazar: "La Ley de Ajuste Cubano está moribunda"

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar cree que la ley de Ajuste Cubano “está moribunda” por la falta de orden y estructura en la política migratoria que está aplicando la administración de Joe Biden en la frontera sur.

En su opinión, tal circunstancia está trayendo como como consecuencia que los migrantes que arriben queden a expensas de lo que decida el agente de la Patrulla Fronteriza que les asignen.

"Es decepcionante, no hay ningún tipo de estructura, no hay ningún tipo de orden. No hay un sistema sostenido de consistente para tratar con los cubanos que están tratando de entrar por la frontera sur", dijo María Elvira en un video difundido en sus Twitter en el que precisó que arribó a tal conclusión tras pasar una hora y media reunida con funcionarios de todos los departamentos que tienen que ver con la entrada de los cubanos.

María Elvira Salazar subrayó que “los funcionarios de la Administración Biden que se encargan de Inmigración están haciendo todo lo posible para que los cubanos no puedan acceder a esa ley, lo que crea una gran confusión”.

“Puedo entonces decir que la Ley de Ajuste Cubano que es privilegio que tienen los cubanos por tener en la isla un gobierno comunista y gracias a la sangre y los muertos que ha puesto el pueblo cubano, esa Ley de Ajuste Cubano, en este momento está moribunda”, añadió la congresista por el distrito 27 de Florida.

Salazar explicó que los cubanos cuando llegan a la frontera sur se encuentran con dos disyuntivas: la primera es que no los dejen entrar y la otra es que sí puedan entrar pero a la mayoría las autoridades les otorgan un parole de apenas 60 días, ellos cuando anteriormente solían conceder un tiempo mayor.

"En años anteriores les daban uno o dos años para que se acogieran a la Ley de Ajuste. Luego de que pasan esos dos meses los pueden llamar nuevamente a Inmigración y darles una visa, que es un invento, la 220-A o 220-B, lo cual los lleva siempre a volver ante las autoridades para ver qué hacen con ese cubano", explicó la legisladora republicana.

“Estoy pidiendo entrevistas con funcionarios de la Administración Biden de más alto nivel para ver si podemos desde Washington poder crear una estructura para que los cubanos que se lanzan en busca de la libertad sepan a lo que se están enfrentando”, concluyó.

A comienzos de diciembre, María Elvira Salazar envió una carta junto a los legisladores republicanos cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos A. Giménez al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en la que pidieron cambios en el tratamiento del gobierno de Joe Biden hacia los migrantes procedentes de Cuba.

Rechazaron, además, las inminentes deportaciones de migrantes cubanos y pedían que se adopte un sistema para que los familiares tengan información de los balseros interceptados en el mar.

En la misiva, los políticos mostraban su preocupación por el "aparente cambio" del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, incluido el acuerdo con el régimen castrista para reanudar los vuelos de deportación hacia La Habana, congelados desde diciembre de 2020.

En una declaración emitida este martes, el gobierno de Joe Biden advirtió que procederá a repatriar de manera expedita a las personas sin motivos legales para ingresar por la frontera y permanecer en Estados Unidos una vez que expire la autoridad federal de salud pública, conocida como Título 42.