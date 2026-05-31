Congresistas cubanoamericanos comparan a Trump y Marco Rubio con Martí y Bolívar

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Congresistas cubanoamericanos republicanos de Florida declararon a Fox News que el presidente Donald Trump y el Secretario de Estado Marco Rubio son para Cuba «lo que José Martí y Simón Bolívar fueron para América Latina: figuras libertadoras capaces de poner fin a décadas de dictadura».

Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart hicieron estas declaraciones en el programa «My View with Lara Trump» de Fox News, donde coincidieron en que Cuba está más cerca que nunca de un cambio de régimen.

«Nunca habíamos estado tan cerca de ver un cambio y de que este régimen sea derrocado», afirmó Giménez, quien añadió que la administración cuenta con «el presidente correcto y el Secretario de Estado correcto» para lograr el objetivo histórico de liberar a la Isla.

La comparación con Martí —héroe de la independencia cubana— y Bolívar —libertador de América del Sur— es una referencia de alto contenido simbólico: equiparar a Trump y Rubio con estas figuras implica presentarlos como libertadores del continente frente al autoritarismo, un mensaje dirigido tanto a la comunidad del exilio como al electorado latinoamericano en general.

Las declaraciones se producen en un contexto de presión sostenida. Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano y ha cortado el suministro de petróleo, agravando la ya severa crisis energética y económica que sufre la Isla.

Salazar, quien en marzo señaló que «la dictadura finalmente se resquebraja» tras las protestas en Morón, reiteró en mayo que existe «una esperanza real para una Cuba libre» y calificó la alineación del régimen con Irán y Hezbollah como «una realidad de seguridad nacional a solo 90 millas de nuestra costa».

Díaz-Balart, por su parte, sostuvo en abril que la dictadura «no va a sobrevivir» el mandato de Trump, mientras que Giménez había advertido en marzo que «al régimen cubano le acaba el tiempo» y exigió mantener las sanciones económicas y el embargo petrolero total.

Rubio, arquitecto de la política de «máxima presión» hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua, declaró que Estados Unidos «no permitirá que ningún aparato militar, de inteligencia o de seguridad extranjero opere con impunidad a 90 millas de la costa estadounidense bajo el presidente Trump».

Los tres legisladores pidieron en febrero aplicar «tolerancia cero» y «máxima presión» con el objetivo explícito de forzar un cambio de régimen, una postura que mantienen con firmeza ante cada aparición pública.

El peso político de esta posición no es menor: según Politico, la comunidad cubanoamericana de Florida advirtió a la Casa Blanca que cualquier resultado que no sea un cambio de régimen podría costarle apoyo político a Trump en el sur del estado.