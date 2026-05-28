Desde la Casa Blanca hasta Cuba: La ola de mensajes por el cumpleaños de Marco Rubio

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Marco Rubio cumple hoy 55 años y la fecha desató una ola de felicitaciones que va desde la Casa Blanca hasta los comentarios de cubanos de a pie en redes sociales, convirtiendo el cumpleaños del Secretario de Estado en un momento cargado de simbolismo político.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue una de las primeras en publicar su felicitación en X: «Feliz cumpleaños a nuestro extraordinario Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, y mi querido amigo». El propio Departamento de Estado publicó un video musical en su cuenta oficial que acumuló más de 331,000 vistas y 21,193 likes, siendo la publicación con mayor alcance del día.

Los congresistas cubanoamericanos también se sumaron con mensajes emotivos. La representante María Elvira Salazar escribió: «Miami se enorgullece de llamarte uno de los nuestros. Eres el mejor Secretario de Estado que este país ha tenido en generaciones». El representante Carlos A. Giménez destacó que «América es más fuerte gracias a tu servicio», mientras que Mario Díaz-Balart compartió fotografías históricas de su amistad con Rubio, incluyendo imágenes en el Congreso y en eventos vinculados a Cuba.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó en español: «¿Sabían que hoy es el cumpleaños del Secretario de Estado Marco Rubio? ¿Qué mensaje le mandan?», y la respuesta de los cubanos fue especialmente llamativa.

Decenas de comentarios desde la isla y la diáspora expresaron esperanza, afecto y desesperación en partes iguales. «Espero que seas la pieza clave en la libertad de nuestra patria», escribió uno. «Nos vamos a morir por pilas, no hay de nada», lamentó otro, en referencia a los apagones que afectan a más del 55% del territorio cubano. «Marco Rubio es más querido por el pueblo cubano que Raúl, Canel y compañía», sentenció un tercero.

El cumpleaños llega en un momento de máxima presión sobre el régimen cubano. Solo el día anterior, en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Rubio calificó al gobierno de La Habana de «comunistas incompetentes» y señaló que GAESA controla el 70% de la economía cubana sin que ninguno de esos recursos beneficie al pueblo. Aun así, dejó abierta la puerta al diálogo: «Queremos algo bueno para el pueblo cubano y, con suerte, habrá un buen resultado para ellos».

La celebración anticipada del cumpleaños tuvo lugar el pasado domingo en Nueva Delhi, India, durante un evento en el Bharat Mandapam por el 250 aniversario de la Independencia estadounidense. Allí, la banda Village People le cantó «Happy Birthday» ante un pastel de cuatro pisos, con el ministro de Exteriores indio S. Jaishankar presente. Trump se conectó por teléfono desde Washington y declaró que Rubio «pasará a la historia como el mejor secretario de Estado de Estados Unidos».

Hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos en 1956, Rubio fue confirmado como Secretario de Estado el 20 de enero de 2025 con una votación histórica de 99-0 en el Senado, convirtiéndose en el primer hispano en ocupar ese cargo. Desde entonces, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano, y el plazo para que empresas extranjeras corten vínculos con GAESA vence el próximo 5 de junio, lo que convierte los días posteriores a su cumpleaños en un momento decisivo para la isla.

«Un Marco Rubio presidente de una Cuba capitalista, que comercie con EE.UU. en igualdad de condiciones… esa Cuba es la que soñamos», resumió un cubano en redes sociales el sentir de muchos que hoy le dedicaron sus mejores deseos.