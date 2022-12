Autoridades de México acusadas por retención ilegal de migrantes cubanos en Cancún

Autoridades migratorias de México fueron acusadas de retener ilegalmente a dos cubanos en la estación migratoria del aeropuerto de Cancún, desde su llegada de manera legal el 18 de noviembre pasado.

Pese a que un abogado presentó -dos días después de la retención- un amparo para que se permitiera la salida de cinco ciudadanos de origen cubano que viajaban en familia, y se pidió a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) que rindieran un informe sobre su estado, solo lograron salir Yanexy Alejo, Henry Diaz y el menor de edad, de aproximadamente 10 meses, quien se encontraba muy enfermo, expuso el diario La Verdad.

Las otras dos personas con quienes viajaban -José Antonio Barrios y Karen Hernández- permanecen recluidas en el sitio migratorio, con fines de deportación y sin contacto con abogados, aunque se ha demostrado que sus documentos están en orden y son legales.

Según expuso el abogado, por la gravedad del asunto, este caso pasó de ser una simple acta "circunstanciada" para convertirse en una queja contra el INM, quien no ha emitido respuesta ni ha aceptado las demandas de liberación de los cubanos.

Según han reportado varios medios, los cubanos eran parte de un núcleo familiar que contrataron los servicios de un gestor para obtener los documentos que le permitieran ingresar a México de manera legal, como turistas.

Los ciudadanos, que buscaban arribar a Estados Unidos donde tiene familiares, fueron interrogados a su llegada por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y uno de ellos, desafortunadamente, falló en una pregunta que se les hizo.

Por tal razón se les negó la entrada a México, bajo el argumento de que un documento no había sido expedido por el INM, aunque contaban con toda la documentación legal para ingresar al país.

Ante las amenazas de deportación, la familia contrató al abogado Gerardo Solís Barreto, que interpuso un amparo indirecto, otorgado por el juzgado del Séptimo Distrito, para ordenar la liberación de los detenidos e impedir su deportación a Cuba; sin embargo, las autoridades migratorias aún no atienden ni dan respuesta sobre la detención.

“Es pertinente aclarar que estas personas estuvieron siendo torturadas de manera psicológica, acusándolas para que desistieran de cualquier medio de defensa y fueran regresadas a su país y no se les permitió tener comunicación con sus abogados", aseguró el letrado.

Además de ello, según informaron los medios de noticias, las personas solo recibían una comida al día y el bebé no contaba con agua caliente para su aseo, pañales e insumos necesarios para su subsistencia, lo cual ocasionó que a los cinco días de haber ingresado en la estación migratoria, comenzara a presentar un cuadro de neumonía por el frío en ese lugar, como se constató en una visita de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al centro.

Las autoridades permitieron a los padres del bebé -Yanexy Alejo y Henry Diaz- y al menor salir del sitio con una visa humanitaria para buscar atención médica.

A inicios de diciembre, el Consejo Independiente para los Derechos Humanos (CIDH) del estado de Quintana Roo presentó una solicitud para la custodia de los extranjeros detenidos, para lo cual mostró el comprobante del domicilio donde los migrantes cubanos iban a residir, pero nunca respondieron a la petición.

Incluso, luego de que el abogado intentó acudir a la encargada del Departamento Jurídico del aeropuerto, Liliana Ortiz Loo, la mujer no lo recibió, pero le hizo saber que no aceptaría ninguna petición que no proviniera de la CNDH o de la CIDH.

"Para mí fue sorprendente saber que una abogada se negara a recibir una petición humanitaria que venía fundamentada con el artículo octavo constitucional. Estos mismos hechos en ese momento, fueron denunciados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, formándose el expediente Folio 128907 por la gravedad del asunto", exclamó Solís.

Los dos cubanos actualmente permanecen detenidos, en vías de ser extraditados, comiendo solamente una vez al día, a pesar de que defensores de los derechos humanos han garantizado incluso la estadía de estos en México en lugares fácilmente localizables.

En noviembre, cubanos migrantes en situación irregular fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, según información de autoridades mexicanas compartida en redes.

Las personas formaban parte de un grupo mayor de 13 personas originarias de Venezuela, Cuba y Ecuador que permanecían de manera irregular en el país.

México es uno de los países de tránsito obligado para los cubanos que buscar llegar a la frontera con Estados Unidos y pedir asilo político en ese país.

Tan solo en el primer mes del actual año fiscal, fueron puestos bajo custodia 28,848 migrantes de la isla, un 10% más que lo reportado en septiembre último, según datos difundidos por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP).

Los cubanos resultaron ser la segunda nacionalidad más numerosa reportada entre las detenciones por países en las fronteras terrestres estadounidenses, después de los mexicanos y desplazando a los venezolanos, tendencia que confirma la prolongación del mayor éxodo irregular desde la isla hacia Estados Unidos.