Karol G: Los mejores looks de la Bichota en 2022

Este 2022 está a punto de acabar y es momento de echar la vista atrás para recopilar los grandes momentos que nos ha dejado este año, que ha sido especialmente dulce para Karol G. La cantante colombiana ha arrasado en estos doce meses con sus lanzamientos musicales, su gira y su gran cambio de look. Pero también ha marcado tendencia con sus elecciones de vestuario.

Varios han sido los looks que ha lucido la Bichota este año que quedarán para el recuerdo de todos. Aquí te dejamos algunos de nuestros favoritos.

Transparencias, cuero y ¡mucho brillo!

La intérprete de "Provenza" logró acaparar todas las miradas en Los Ángeles con un sensual look con el que no dejó nada a la imaginación. El estilismo lo conformaban un vestido transparente que dejaba a la vista su ropa interior y que resaltaba la melena azul que llevaba en ese momento. El largo de su pelo además estaba estratégicamente colocado para no enseñar de más.

Lencero rosa para bailar en Miami

Una apuesta estilística que no puede faltar en ningún armario es un vestido lencero. En varias ocasiones Karol G lo ha demostrado luciendo este tipo de prendas de diferentes colores. Pero sin duda, este año triunfó con uno de color rosa que contrastaba con su pelo turquesa. Desde luego, la artista es una de las reinas de inspiración de moda de estos tiempos. ¡Siempre brillando!

A lo Julia Roberts en los Billboard Women in Music 2022

Otro de los grandes looks lo lució en los premios Billboard Women in Music 2022. Para este evento, apostó por un look inspirado en uno de los más memorables del mundo del cine: el que llevó Julia Roberts en la película Pretty Woman cuando va a la ópera con Richard Gere. ¡Totalmente icónica!

Corsé con apertura para la inauguración del Gekko

Estrenando su melena roja, la diva latina asistió a la inauguración del restaurante de Bad Bunny en Miami, Gekko. Para este eventazo, en el que una vez más se robó las miradas, llevó estilismo vaquero compuesto por unos pantalones y un corsé con una apertura en la zona del escote.

Pura sensualidad para los Latin Grammy 2022

La Bichota llegó a los premios más importantes de la música latina con un vestido corsetero de color nude de inspiración romana con unos tacones con cintas que subían por encima de sus rodillas. Una gran elección para esta velada histórica en la que volvió a brillar sobre la tarima con una espectacular actuación en la que cantó "Provenza", "Gatúbela" y "Cairo".

¿Cuál es tu favorito?

