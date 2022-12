Los Estefan protagonizan la portada navideña de la revista Hola! USA

La familia Estefan tiene mucho que celebrar esta Navidad, además del amor que los une, su nuevo disco Estefan Family Christmas les ha traído muchas sorpresas, una de ellas el estar en la portada de la revista Hola! USA para su edición digital de diciembre de 2022.

Gloria y Emilio Estefan compartieron con esta publicación los sentimientos que hay detrás de este álbum navideño junto a sus seres queridos.

Para la cantante cubana esta experiencia ha sido cumplir un sueño, la oportunidad de reflejar a través de la música los momentos que disfrutan en familia cuando llega esta etapa del año.

“Viajamos tanto que la Navidad era el momento de estar en casa en familia (…) fue durante una de esas reuniones familiares que nació este disco. Y te confieso que, en secreto, para mí, fue una excusa para pasar más tiempo con ellos”, dijo Gloria Estefan a la revista.

"Somos tres generaciones en un solo álbum y tres formas diferentes de pensar. Es nuestro orgullo y un regalo”, aseguró la artista.

Por su parte, Emilio Estefan no puede olvidar el agradecimiento que siente por el país que los acogió y que les ha dado tantas oportunidades: “Estoy agradecido todos los días de que mis hijos y nieto ya puedan hacer lo que solo podía soñar cuando llegué a este país. Los sueños se hacen realidad y si no me creen, eche un vistazo a tantas familias latinas que hoy, por fin, están teniendo éxito”.

Para el productor cubano mucho ha cambiado desde el momento en que llegaron a Estados Unidos, y actualmente se siente orgulloso de su gente, la comunidad hispana, de sus logros en la música y de haber podido abrirles las puertas al mundo.

Estefan Family Christmas incluye 17 canciones, algunas en inglés, otras en español. La hija de los Estefan, Emily, y su nieto Sasha se unieron a Gloria para interpretar varios de los títulos, entre ellos “Last Christmas” y “Thankful”.

Esta también fue la primera vez de Emilio cantando, y no podía ser más especial porque lo hizo junto a Sasha con el tema “Quisiera Yo Ser Santa Claus”.

El pasado noviembre, toda la familia Estefan participó en el Desfile de Thanksgiving Day de Macy’s en Nueva York, una ocasión en la que regalaron a los presentes uno de los títulos de este álbum.

