Zoe Saldaña sorprende a la familia Estefan en el programa "Good Morning América"

La actriz y modelo estadounidense Zoe Saldaña sorprendió este lunes a la familia Estefan en los camerinos del programa matutino de noticias y entrevistas de la cadena ABC, “Good Morning América”.

Emily Estefan, la hija menor de los cubanos Gloria y Emilio Estefan, es una gran fan de la protagonista de Avatar, por lo que el staff del programa decidió darles esta sorpresa.

En cuanto la vio entrar al lugar en el que estaban, Emily no puedo contener los gritos de emoción al poder abrazarla. Zoe también saludó con mucho cariño a Gloria y Emilio y al nieto de estos Sasha.

“¡Qué familia tan linda!”, se le escucha decir a la actriz en un perfecto español, pues aunque nació en Estados Unidos es hija de madre puertorriqueña y padre dominicano, y vivió varios años en República Dominicana.

Durante la entrevista con “Good Morning América”, Zoe Saldaña habló de su regreso a la franquicia Avatar con la película Avatar: The Way of Water, una de las más esperadas de este año y que podrá verse en cines a partir del próximo 16 de diciembre.

Los Estefan también estuvieron entre los invitados al programa, una oportunidad para compartir las canciones de su último álbum Estefan Family Christmas, un disco conformado por 17 títulos en el que participó toda la familia.

Gloria, Emily y Sasha interpretaron algunos de los temas que se incluyen en esta producción discográfica durante la serie de conciertos de CarMax, entre ellos “Last Christmas” y "Thankful".

La pasada semana, para el Día de Acción de Gracias, toda la familia Estefan participó en el Desfile de Thanksgiving Day de Macy’s en Nueva York.

Desde una de las carrozas, Gloria, Emily y Sasha interpretaron también la colaboración del disco “Thankful”.

