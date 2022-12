Artistas cubanos celebran el Día de San Lázaro

Este 17 de diciembre se celebra el Día de San Lázaro, y desde la víspera artistas cubanos se sumaron a los tributos para el santo milagroso y sanador al que cada año veneran los creyentes de la isla.

Las redes sociales se convirtieron una vez más en testigos de los festejos y plegarias de los famosos en este día.

El cantante cubano Alfredito Rodríguez compartió en su perfil de Facebook su sentir a propósito de la fecha: “Hoy es tu día santo Lázaro, Babalú, tu nombre en Yoruba significa padre del mundo; no te ofrezco ni flagelación corporal, ni visto con tela de saco, ni de violeta, pero sabes que te venero. Siendo un mendigo has ofrecido como nadie, no en balde Jesús te convirtió en símbolo de resurrección”.

“Cúbrenos espiritualmente de morado, que es símil de nobleza y dignidad, báñanos de blancos, de azules y amarillos. Llegue hasta tu Betania, allá en Jerusalén, mi oración”, añadió el artista junto a una imagen de un gladiolo lila, la flor representativa del santo, y una foto suya junto a su perro.

La actriz cubana Claudia Valdés, quien lleva tatuada la imagen del santo que considera su padre en uno de sus brazos, también celebró su día.

“Te llevo conmigo en mi piel y en mi corazón. Eres parte de mi fe y de lo que me sostiene cuando estoy tambaleando. Salud es lo único que te pido viejito mío, para mi familia, mis amigos para la gente que me quiere y que quiero, para toda la gente buena, ¡con salud tenemos todo!”, escribió en una publicación en Instagram.

Captura Instagram / Claudia Valdés

Emilio Frías, líder de la agrupación cubana El Niño y la Verdad, celebró el Día de San Lázaro junto a los integrantes de su orquesta

“En el Nombre de San Lázaro, que los buenos espíritus que me ayuden y que vengan en mi auxilio, cuando yo padezca de algún mal o esté en algún peligro que me los detengas y que a mí no lleguen, y que esto me sirva de una prueba de vuestra protección para mí y haced, San Lázaro, que tu espíritu sea mi fe”, escribió el músico en Facebook junto a una foto del altar dedicado al santo.

"Mi santo de mi devoción, que tu bendición nunca nos falte a quienes te adoramos con fe. En unas hora llego a casa y te prendo tus velitas. Ache para todos los hijos de San Lázaro", escribió la humorista Cuqui La Mora en Instagram.

Otra que rindió tributo al santo fue la cantante cubana La Diosa, quien prendió una vela en señal de veneración.

Captura Instagram / La Diosa

El Micha celebró el día junto a su familia y amigos, con la imagen del santo y decoraciones en morado, el color que lo representa.

Captura Instagram / El Micha

La influencer cubana La Dura pidió bendiciones a San Lázaro para “todos los que somos tus hijos y a los que no lo son también”.

Captura Instagram / La Dura

Su pareja, el reguetonero Jacob Forever, también deseó un feliz día de San Lázaro a través de sus historias en Instagram.

Captura Instagram / Jacob Forever

San Lázaro es el segundo santo más venerado en Cuba después de la Virgen de la Caridad del Cobre.

Hasta el Santuario Nacional en El Rincón llegaron este viernes miles de cubanos para sumarse a las oraciones y plegarias y cumplir las promesas hechas al santo.