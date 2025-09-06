Régimen cubano inaugura parque solar con efigie de Fidel Castro

Vídeos relacionados:

Un nuevo parque solar de 32 hectáreas fue inaugurado en La Habana este sábado mientras persiste la crisis energética en la isla.

El segundo parque construido en el habanero municipio de Boyeros, a pocos metros del santuario nacional de San Lázaro (El Rincón), fue inaugurado, como es habitual por el nonagenario comandante Ramiro Valdés Menéndez, uno de los históricos del régimen.

El parque de 21.8 MW, cuenta con una efigie Fidel Castro, “el mayor visionario que a tenido esta Patria hermosa”, se lee en el post de la Empresa Fuentes Renovables de Energía (EMFRE), aunque el dictador fallecido pidió evitar el uso de su imagen.

Además de Valdés Menéndez, estuvieron en la inauguración “la gobernadora de La Habana Yanet Hernanez, el Viceprimer Ministro Argelio Jesús Abad Vigoa, directivos de EMFRE, trabajadores e invitados”.

Mientras continúa la apuesta del régimen por la energía solar, este sábado se conoció que la central termoeléctrica (CTE) Felton, uno de los pilares de la generación eléctrica en Cuba, acaba de salir de servicio y permanecerá desconectada al menos 20 días, lo que agrava el ya colapsado panorama energético de la Isla.

Crisis energética

La noticia golpea en el peor momento.

Según reportes de la Unión Eléctrica (UNE), el Servicio Eléctrico Nacional (SEN), el viernes se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación ocurrió a las 8:20 pm y fue de 1861 MW, coincidente con la hora de máxima demanda, y superior a lo planificado por no entrar la unidad 3 de CTE Santa Cruz.

Parques solares

A finales de agosto, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que se encuentran sincronizados 27 parques solares fotovoltaicos de los 51 previstos para este año, lo que representa un 53 % del plan proyectado.

La institución del régimen señaló en la red social X que estos avances forman parte del Programa de Recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, el cual busca "reducir" las horas de apagón y "avanzar hacia la soberanía" energética del país, con un mayor uso de fuentes renovables.

Los 27 parques en funcionamiento aportan más de 580 megawatts en horario del mediodía, lo que, según las autoridades, permite disminuir las afectaciones en ese tramo de alta demanda.

Aunque el gobierno insiste en mostrar estos avances como un paso hacia la diversificación energética, la población sigue enfrentando apagones prolongados que superan las 12 horas diarias en varias provincias, lo que genera escepticismo sobre el verdadero impacto de estos proyectos en la vida cotidiana.

Con el 47 % de los parques aún pendientes de instalación, el reto para el gobierno será garantizar que estas inversiones realmente contribuyan a reducir la crisis energética que golpea a la isla.

