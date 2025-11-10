Consternación tras muerte de joven en Cárdenas

Vídeos relacionados:

La muerte de un joven de 29 años en Cárdenas, quien presumiblemente se quitó la vida, ha causado consternación en la comunidad.

Se trata de un joven llamado Lázaro y conocido como El Máscara, conocido en la ciudad matancera como “un muchacho alegre, fiestero, de los que siempre estaban presentes”, comentó en Facebook el creador de contenido Christian Arbolaez.

“Cárdenas amaneció con un silencio distinto. De esos silencios que pesan, que duelen, que parecen detener el tiempo. La noticia corrió de boca en boca y de muro en muro: Lázaro, conocido por muchos como el Máscara, ya no está”, se lee en el post.

Arbolaez compartió además el testimonio de personas cercanas al difunto.

“Uno de sus amigos escribió entre lágrimas: ‘No te quitaste la vida, la vida te robó… me quitó más que un amigo, me quitó un hermano’”, dijo.

“Cada cumpleaños ya no será lo mismo para mí”, agregó el amigo citado por el comunicador, quien compartía con el fallecido “no solo la amistad, sino también el cumpleaños, el 20 de marzo, una fecha que ahora quedará marcada para siempre”.

“Lázaro fue uno de esos jóvenes que dejan huella sin proponérselo, de los que contagian vida, de los que uno siente que estarán siempre ahí. Hoy, sus amigos, su familia y toda una comunidad se unen en un mismo deseo: que su alma descanse en paz y que, desde donde esté, siga cuidando a los suyos, con la misma energía con que vivió cada uno de sus días”, abundó Arbolaez.

“Desde esta página enviamos nuestras más sinceras condolencias a su mamá y a sus familiares más cercanos, con el corazón lleno de tristeza. Que el recuerdo de Lázaro —el Máscara de tantos momentos— permanezca vivo entre quienes lo quisieron”, concluyó.

Entre los comentarios a la publicación, algunos aprovecharon para despedirse del joven: “Sin palabras EPD Mascara nunca te olvidaremos siempre con tus chistes y tú gaguera te llevaremos presente que dios te tenga en un bonito lugar”.

También el de su prima Sandra González: “EPD primo no hay palabras para describir tan grande dolor mis condolencias a tu mami que lo va a sentir muchísimo y que diosito te acoja en el lugar más bonito al lado de tu abuela. Descansa en paz”.

