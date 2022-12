Ktivo Disidente envía carta a Díaz-Canel: “Crímenes de lesa humanidad suceden en su Gobierno”

El opositor Carlos Ernesto Díaz González, identificado en redes sociales como Ktivo Disidente, envió una carta abierta al gobernante Miguel Díaz-Canel donde denuncia las violaciones de derechos humanos a que a sido sometido y pide que los cubanos no sean castigados por pensar diferente.

En la misiva, difundida en Twitter por la organización opositora Foro Antitotalitario Unido, Ktivo Disidente denunció el carácter político de su encarcelamiento y las torturas a que ha sido sometido en prisión.

“Fabricáronme un proceso artificial espurio (…). Luego fui traído a prisión, aquí no ha faltado el trato vilipendioso y excrementos, he sido cobardemente golpeado, torturado, y créame que no exagero”, precisó el opositor, quien permanece en prisión desde mayo acusado de desobediencia y desacato.

Ktivo Disidente explicó que intentó tramitar una denuncia sobre las vejaciones a que ha sido sometido, “pero fui nuevamente irrespetado al escuchar de boca de un fiscal militar que estos cobardes fueron sobreseídos”.

Particularmente, el opositor denunció los métodos de tortura que padece por parte de un oficial de la Seguridad del Estado conocido como Raúl.

“Estas personas y en especial un singular oficial que se hace llamar Raúl, no solo me amenazaron, sino que cumplen con su palabra al hacerme la vida insoportable en esta cárcel. Raúl grita epítetos peyorativos a mi esposa en plena calle, Raúl me ha condenado en este proceso permeado por el vicio y el odio político, y yo me pregunto ¿qué más me va a querer hacer Raúl?”, relató.

“Yo, condenado por delitos que no cometí, mis verdugos sobreseídos y el crimen impune, Yo, puesto en manos de los mismos y otros de estos pendejos golpeadores de hombres esposados y mancilladores de la dignidad, continuaré firme y patriota por ese orden hasta la muerte, se lo juro”, agregó.

Dirigéndose a Díaz-Canel, el preso político calificó de crímenes de lesa humanidad lo que sucede con él y otros presos y le exigió al gobernante una respuesta sobre su denuncia.

“Ya soy libre presidente, estando preso soy muy libre, créame. Y mi libertad reprime al miedo, mi libertad y la verdad poderosa que sostengo como única arma de defensa”, enfatizó.

Además, exigió al gobernante que los abusadores sean castigados y que su libertad le sea devuelta.

“Sé que Raúl pondrá el grito en el cielo cuando sepa de esta misiva, sé que avivaré su ira, sé que mi situación no hará más que empeorar, pero igual sé que tengo un deber y lo cumpliré a riesgo de más infortunio”, dijo sobre su torturador.

Asimismo, el opositor ordenó a Díaz-Canel, que, en su condición de servidor público cumpla el mandato del pueblo y libere garantice a las madres cubanas que “sus hijos no serán vejados y muertos en vida por el sencillo hecho de que no son comunistas porque también tenemos el derecho a no serlo”

“Usted también debe saber que sé que hay mucho valiente en Cuba todavía, dispuestos como yo, a no callar bajo amenaza latente de hacernos apostatar. Presidente, es más cruel aún no querer mártires y pedir apóstatas, es espantosamente sádico no matarnos con la muerte y hacer que muramos en vida, ¿no cree?”, agregó.

Por último, Ktivo Disidente expuso el caso del también preso político Lester Miranda Acea, de quien aseguró que está siendo dializado.

“Muy seguro que en algún momento pierda la vida producto de sus huelgas de hambre. A este cubano lo conocí en esta prisión, no sé nada de su pasado, solo sé que sus protestas son contra el gobierno que usted preside, eso lo convierte en mi hermano de lucha cívica y no violenta, pero eso le da la medida de cuánto están dispuesto a arriesgar ciudadanos como él, su vida, se las está ofreciendo y ustedes se la están quitando, qué triste eso, ¿no?”, concluyó.

En la extensa carta abierta, Ktivo Disidente también cito a Fidel Castro y José Martí para apuntalar sus argumentos y afirmó estar dispuesto a entregar la vida con tal de “ponerle fin a tanta barbarie y restaurar la libertad plena, la democracia y la felicidad de mi patria”.

Ktivo Disidente fue detenido el 28 de abril último, cuando se subió a un muro del Boulevard de San Rafael, en Centro Habana, para exigir al gobierno la excarcelación de los presos políticos en Cuba, y que dejara participar a la ciudadanía en la vida política del país, sin importar su postura ideológica. Fue condenado a dos años de privación de libertad, acusado de desacato y desobediencia.

Durante su reclusión en la prisión de Ariza, en Cienfuegos, se ha declarado varias veces en huelga de hambre y ha denunciado golpizas y otras formas de tortura contra su persona.