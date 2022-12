Ktivo Disidente se vuelve a plantar en huelga de hambre

El opositor Carlos Ernesto Díaz González, identificado en redes sociales como Ktivo Disidente, se volvió a plantar en huelga de hambre para protestar contra la condena de dos años y medio de prisión que le impuso el régimen cubano por manifestarse en la vía pública.

“Se planta en Huelga de Hambre miembro público de FANTU, Ktivo Disidente, hoy Martes 13 de Diciembre 2022, en contra de la arbitraria condena que le impuso el DSE en contubernio con el fiscal represor Alexis Guada del Castillo y la Jueza Leda Marie Méndez López”, indicó la cuenta de Facebook del opositor.

Se trata de la tercera huelga de estas características que realiza el opositor en la prisión de Ariza, en Cienfuegos, donde permanece desde mayo pasado acusado de desobediencia y desacato.

A comienzos de septiembre, Díaz González se declaró en huelga de hambre en este penal y envió una carta al vocero oficialista Humberto López, en la que denunció los abusos sufridos en la cárcel y las irregularidades y violaciones cometidas en el proceso que le iniciaron las autoridades del régimen.

"Me declaro en huelga de hambre, asumo un régimen de inanición voluntaria que no depondré hasta tanto no sea restaurada mi libertad física y yo sea devuelto al lugar que me corresponde ocupar, junto a mi hijo, esposa y hermana", dijo entonces.

En junio, el opositor fue golpeado salvajemente en su rostro y cuerpo, tras haber sido provocado por sus carceleros, según reportó el activista Pedro López.

“Cuando su abogado, Joel Ponte, fue a verlo este martes se lo encontró muy golpeado, severamente golpeado. Tiene un golpe en el pómulo, un hematoma muy grande en el ojo izquierdo, la nariz rota, laceraciones en las muñecas”, expuso el suegro de Roxana, la hermana del preso político Andy García Lorenzo.

Según López, por aquellas fechas Ktivo también se encontraba plantado en huelga de hambre, motivo por el cual le habían trasladado a una celda de castigo. “Le arrojan excrementos y orinas de otros reos a su celda de castigo”, denunció el activista que correspondió a la solidaridad mostrada por Ktivo con el joven preso político García Lorenzo.

“Durante la paliza estuvo todo el tiempo esposado, una tremendísima cobardía golpear a un hombre esposado, y luego le aplican la famosa tortura de la carretilla para levantarlo por las esposas y llevarlo así hasta la enfermería, donde lo siguieron golpeando delante del médico, quien no hizo nada para socorrerlo”, añadió.

Ktivo Disidente fue detenido el 28 de abril último, cuando se subió a un muro del Boulevard de San Rafael, en Centro Habana, para exigir al gobierno la excarcelación de los presos políticos en Cuba, y que dejara participar a la ciudadanía en la vida política del país, sin importar su postura ideológica.