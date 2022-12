Alejando Cuervo: Los retos detrás de Saúl en “Los hijos de Pandora”

Cada noche de lunes, miércoles y viernes Alejandro Cuervo entra a los hogares cubanos de la mano de Saúl en la telenovela “Los hijos de Pandora”, un personaje que sorprendió a la audiencia pero logró ganarse sus corazones en cada capítulo.

Sobre su papel en este dramatizado, muy cerca ya del final, y otros temas de su vida profesional, personal y su faceta como papá, el popular actor conversó con CiberCuba.

Una vez más Ernesto Fiallo lo convidó para participar en una de sus telenovelas, de esas que se han convertido en las preferidas por el público cubano; sin embargo, encarnar a Saúl trajo consigo varios ratos para el artista.

“Es un personaje completamente diferente a los que había interpretado en mi carrera. Nunca había hecho un personaje homosexual, un personaje gay. Siempre he interpretado personajes negativos, algunos de galán”, comentó Alejandro.

Según el actor, “a las personas les costó y les cuesta quizás verme en ese tipo de personajes, pero el objetivo era romper con esos esquemas y por supuesto no encasillarme yo como actor. Para mí fue un gran reto porque tengo muchos amigos gay y defiendo la comunidad cien por ciento”.

“Desde el principio se trabajó sin amaneramiento y sin ningún tipo de `flojera´ porque ese fue uno de los objetivos del guionista, del escritor de la obra, defender la homosexualidad desde el punto de vista de la masculinidad, donde no tienes para ser gay que ser amanerado, simplemente es una preferencia sexual”, aseguró el actor.

Más allá de los retos que representó este personaje, Saúl dejó muchas enseñanzas a Alejandro Cuervo: “Saber interpretar un personaje tan sensible, de tan buenos sentimientos, tan buen amigo, tan buen hijo, me hace a mí como persona reafirmar esos sentimientos que creo yo poseo y acentuarlos mucho más; tener la posibilidad de interpretar la psicología de un personaje así, con una sensibilidad, aunque no sea física, espiritual y sentimental muy grande”.

En su carrera actoral, Alejandro no tiene un papel específico que le gustaría encarnar: “Creo que lo más rico que tiene esta carrera es la sorpresa que te trae la vida en cuanto a las propuestas de trabajo y personajes. No pienso en un personaje en específico, me gusta tener paciencia y esperar los nuevos retos y las nuevas propuestas de trabajo, que sean personajes interesantes, con conflictos interiores y siempre con un mensaje positivo para la sociedad y la juventud específicamente”.

Para él lo más importante es que su personaje tenga una enseñanza, “sea positivo o negativo, si es negativo de lo que no se puede hacer y si es positivo que las personas tomen ejemplo”.

Muchos son los actores cubanos que ha tenido como referentes en su trayectoria, pero hay algunos nombres que resaltan en su lista: "Fernando Hechavarría, ese gran Nacho Capitán que siendo un niño disfruté y que después en mi primera telenovela `La cara oculta de la Luna´ tuve la oportunidad de compartir rol con él; Luis Alberto García, Enrique Molina, son muchísimos los actores de nuestro país que admiro e idolatro y son un ejemplo a seguir en mi carrera”.

Desde CiberCuba quisimos saber qué papel ha jugado el público en todo el camino que ha transitado Alejandro Cuervo y la respuesta no sorprendió, más bien explicó el porqué de su pasón por actuar.

“El público siempre ha jugado el papel protagónico en mi vida, yo trabajo para el público, realmente la televisión económicamente no representa demasiado, pero lo hago porque lo amo, porque amo a mi público, porque amo que me amen y me quieran tanto todo el tiempo, eso para mí es la satisfacción más grande”, confesó.

En una entrevista con Alejandro Cuervo no podía faltar el interesarnos por su faceta como papá, pues el pasado octubre él y su esposa Arletis Rodríguez le dieron la bienvenida al pequeño Bastian.

“Estoy en el mejor momento de mi vida con el nacimiento hace unos meses de mi hijo. Estoy disfrutándolo al máximo, disfrutando este momento que tanto esperé, esa es mi mayor bendición”, reconoce orgulloso y feliz.

Sus responsabilidades como papá no lo alejarán, sin embargo, de su carrera: “Muchas personas me decían `la vida va a ser otra, la vida te va a cambiar completamente cuando tengas un hijo´, pero yo me preparé para poder seguir trabajando, seguir atendiendo a mi público, mi carrera, mi vida como trabajador en centros nocturnos, grabo, hago televisión, tengo muchos proyectos”.

“Mi hijo tampoco es un cambio, al contrario, creo que es sumar a ese amor familiar que tengo ya por mis padres, por mi familia, mi esposa. Es sumar un amor inmenso, incomparable, un amor que no tiene medida y disfrutarlo al máximo con todo el cariño que va a tener”, añadió el actor.

Hay algo que ha tocado y mucho los sentimientos de Alejandro: “Me pasa algo especial con Bastian, es increíble como las personas me paran en la calle y no es que me pregunten por el niño, me preguntan por su nombre. A mí me ha costado casi 20 años de carrera que las personas se aprendan que me llamo Alejandro Cuervo, todavía hay gente que no lo sabe, y que me detengan en la calle y me digan y `Bastian cómo está´, que tiene dos meses y unos días de nacido, realmente creo que ese niño ha sido bendecido al llegar a esta vida”.

Al final de la entrevista preguntamos por sus proyectos futuros y, aunque no dio muchos detalles, Alejandro dijo que está preparando cosas que espera poder concretar el próximo año, “proyectos grandes, pensados y creados por mí”, aseguró, y para suerte de quienes disfrutan verlo en pantalla tienen que ver con la actuación, la televisión y el cine.

