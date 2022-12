Guardia Costera de EE.UU. suspende búsqueda de 9 balseros desaparecidos tras naufragio

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) anunció este miércoles que suspende la búsqueda de los nueve balseros que se reportaban como desaparecidos luego de que la embarcación en la que viajaban naufragara en la mañana del domingo.

“La USCG suspende la búsqueda de las 9 personas desaparecidas en Lake Worth Beach en espera de nueva información. Los equipos registraron 2,485 millas sin advertir señales del naufragio”, indicó la Guardia Costera en un tuit.

Los migrantes, que habían salido de la isla el sábado 10 de diciembre, naufragaron el domingo 18 de diciembre por la mañana. “La embarcación se hundió y todo el mundo empezó a nadar para diferentes lugares”, relató el único superviviente de la tragedia.

La búsqueda se inició luego de que una persona rescatara con vida a un cubano en el mar cerca de Lake Worth Beach, en el condado floridano de Palm Beach, sobre las 3:30 pm (hora local). "El sobreviviente informó que él y otros 9 salieron de Cuba el 10 de diciembre y que el barco naufragó el domingo por la mañana temprano", precisó la Guardia Costera.

“Equipos aéreos y de superficie continúan buscando durante todo el día”, apuntó este martes un mensaje en Twitter del Séptimo Distrito de la USCG, indicando que proseguían las labores de búsqueda.

Por su parte, familiares en Cuba de los balseros desaparecidos suplicaron que no se suspenda la búsqueda. Hasta el momento solo hay un balsero rescatado, identificado como Julio Ibarra, quien se encuentra ingresado en un hospital de West Palm Bach y con quien conversó desde Cuba Dannis González, hermano de uno los desaparecidos.

"Lo encontró un barco de pescadores, había un boricua...", relató González a Telemundo, indicando que en el grupo de nueve desaparecidos había una madre de dos niños pequeños que se quedaron en Cuba.

Al final del reportaje, Telemundo reveló que lamentablemente Dannis confirmó que su hermano murió dos días antes del naufragio. "El salió buscando vida, no salió buscando nada más", dijo entre lágrimas.

Según relató Ibarra, hubo pescadores que los vieron en el mar y no los ayudaron ni avisaron a la Guardia Costera. “Le grité al hombre del catamarán ‘oye, auxilio, auxilio, yo haciéndole señas de auxilio. El hombre me hizo una seña y él siguió en su catamarán. Y yo decía para dentro de mí, ¿pero este hombre no ve que yo estoy en el medio del océano?”, relató Ibarra en conmovedor testimonio a America Tevé.

“La mayoría de las vidas que se perdieron fue porque no nos brindaron auxilio. Si no, no se hubieran perdido vidas”, añadió en declaraciones desde el hospital donde está siendo atendido.

El balsero explicó que luego que se hundió la embarcación se dividieron en dos grupos de cinco personas y se pusieron a nadar.

“Yo boté todo lo que traía arriba. La enguatada, el pulóver, todo. Me quedé con una enguatada finita pegada al cuerpo que tenía y en calzoncillos para poder nadar. Todo el mundo soltó todo. No vas a ponerte a nadar con ropa. Te pesa más el cuerpo”, contó.

“Hubo cinco gentes que cogieron para un lado y cinco para otro. De los cinco que siguieron para el otro lado, no sé si habrán quedado vivos, pero de los cuatro que iban conmigo, sí todos fallecieron”, concluyó Julio, quien explicó que finalmente tuvo la suerte de que lo rescataran.