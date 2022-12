Conmovedor testimonio de balsero cubano sobreviviente de naufragio en aguas de Palm Beach

Julio Ibarra, el único balsero cubano encontrado hasta el momento del naufragio en aguas de Palm Beach de una embarcación en la que viajaban diez personas, asegura que hubo pescadores que los vieron en el mar y no los ayudaron ni avisaron a la Guardia Costera de EE.UU. (USCG).

“Le grité al hombre del catamarán ‘oye, auxilio, auxilio, yo haciéndole señas de auxilio. El hombre me hizo una seña y él siguió en su catamarán. Y yo decía para dentro de mí, ¿pero este hombre no ve que yo estoy en el medio del océano?”, relató Ibarra en conmovedor testimonio a America Tevé.

“La mayoría de las vidas que se perdieron fue porque no nos brindaron auxilio. Si no, no se hubieran perdido vidas”, añadió en declaraciones desde el hospital donde está siendo atendido.

El balsero explicó que luego que se hundió la embarcación se dividieron en dos grupos de cinco personas y se pusieron a nadar.

“Yo boté todo lo que traía arriba. La enguatada, el pulóver, todo. Me quedé con una enguatada finita pegada al cuerpo que tenía y en calzoncillos para poder nadar. Todo el mundo soltó todo. No vas a ponerte a nadar con ropa. Te pesa más el cuerpo”, contó.

“Hubo cinco gentes que cogieron para un lado y cinco para otro. De los cinco que siguieron para el otro lado, no sé si habrán quedado vivos, pero de los cuatro que iban conmigo, sí todos fallecieron”, concluyó Julio, quien explicó que finalmente tuvo la suerte de que lo rescataran.

“Su estado de salud no es el mejor. Realmente él está, aparte de los daños psicológicos que pueda haber pasado, está físicamente afectado. Las piernas las tiene dañadas, su organismo estaba a punto de una sepsis, me dice el médico”, explicó el suegro de Julio, Rolando Monteagudo, en declaraciones al citado medio.

“Queremos salir del infierno ese que es nuestra tierra, que la han convertido en un infierno, que nos ha obligado a irnos todos de allí, pero no creo que sea el mejor método el de emprender un tipo de aventura como esta”, sentenció Monteagudo.

Los familiares de los balseros, tanto en Cuba como en Estados Unidos, están desesperados porque la Guardia Costera no ha conseguido recuperar todavía cuerpos ni más sobrevivientes y suplican a que se mantenga la búsqueda.

El lunes la Guardia Costera anunció que buscaba en el mar a nueve balseros cubanos que estaban desaparecidos luego de que la embarcación en la que viajaban naufragara en la mañana del domingo 18 de diciembre. Los migrantes habían salido de la isla el sábado 10 de diciembre, aunque no ha trascendido desde qué parte del país lo hicieron.

La búsqueda se inició luego de que una persona rescatara con vida a Julio Ibarra del agua cerca de Lake Worth Beach, en el condado floridano de Palm Beach, el domingo sobre las 3:30 pm (hora local).

Desde el pasado 1 de octubre, fecha en que comenzó el actual año fiscal, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a más de 3,450 cubanos en el mar.

La cifra constituye más de la mitad de los detenidos en todo el año fiscal anterior, que terminó con un registro récord de 6,182 migrantes cubanos.

Este domingo, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 82 balseros cubanos interceptados en alta mar en cinco operativos diferentes realizados entre martes y jueves cuando intentaban llegar a las costas de Florida.

En uno de los casos la USCG precisó que la embarcación se había volcado y que sus ocupantes cayeron al mar, aunque una persona alertó a los vigilantes del Sector Key West, que acudió en su rescate y llegaron a tiempo.