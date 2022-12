Activista cubano Magdiel Castro apela resolución migratoria de Bolivia para expulsarlo del país

El activista cubano Magdiel Castro apeló este miércoles la resolución migratoria del gobierno de Bolivia para que abandone el país.

Castro aseguró a CiberCuba que ya presentó ante la directora general de Migración de Bolivia, Katherine Calderón Valle, un recurso de revocatoria de la resolución de salida obligada de ese país andino, que recibió este último lunes.

También dijo que hay que esperar los términos de la Ley de ese país para saber la respuesta de esta apelación.

Según el procedimiento establecido por la Dirección General de Migración, tienen un plazo de 24 horas para desestimar, confirmar o revocar el recurso de revocatoria presentando por el activista, que en caso de recibir una respuesta no favorable tiene otros tres días hábiles para interponer un recurso jerárquico ante la misma autoridad administrativa que resolvió el recurso de revocatoria.

Este martes, Castro realizó una rueda de prensa desde Santa Cruz, donde reside, en la que exigió a la Dirección General de Migración presentar las publicaciones con las que presuntamente alteró el orden público.

”Yo no he hecho convocatorias, yo no he tomado partido en conflictos internos que tiene la política boliviana como en cualquier país. Eso está demostrado en mis redes sociales. (...) Yo quisiera que Migración me demostrara con una publicación dónde yo violento la ley migratoria a través de las redes sociales”, manifestó Castro, quien estuvo acompañado ante los medios por las diputadas María José Salazar y Fabiola Guachalla.

El tuitero afirmó que cuando llegó este lunes a Migración, el oficial le mostró un archivo con sus tuits y le cuestionó que expresara opiniones políticas sobre países vecinos como Perú.

“Una opinión la puede tener cualquier ciudadano. Yo creo que es válido que todos tengamos y podamos expresar opiniones políticas sobre lo que acontece, ya no en la región, sino en cualquier parte del mundo. Y eso no infringe la ley”, apuntó el activista cubano, que contaba con una residencia válida para permanecer en Bolivia hasta octubre de 2023 y ahora tiene menos de 15 días para salir ese país.

Este miércoles el gobierno de Bolivia justificó la orden de expulsión que cursó al activista cubano por la democracia, indicando que los residentes extranjeros en el país andino "no pueden interferir en cuestiones políticas de un [tercer] país".

“En Bolivia no va a venir a hacer lo que quiera cualquier ciudadano extranjero”, zanjó el ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Eduardo del Castillo, preguntado por los periodistas del país que se interesaron por tan insólita decisión de su gobierno, que atenta contra los derechos humanos fundamentales de un residente extranjero en su territorio.

Este lunes, el gobierno boliviano le entregó Magdiel Castro una Notificación de Salida Obligatoria, decretando su expulsión del país en un plazo de 15 días y otorgándole tres días hábiles para presentar el correspondiente Recurso Revocatorio de la salida obligatoria.

"Cualquier ciudadano extranjero que se asiente en territorio nacional tiene que cumplir con la normativa legal vigente. Si la Dirección General de Migración ha determinado que estos sujetos han incumplido las normas bolivianas, por tanto, tienen que retirarse del país”, afirmó el abogado y político boliviano Carlos Eduardo del Castillo del Carpio.

Magdiel (Mag Jorge Castro en redes sociales) es uno de los tuiteros cubanos más seguidos en la plataforma de microblogging, donde desarrolla una constante actividad crítica contra el régimen cubano y visibiliza la represión, persecución política y la crisis de Cuba, apuntando a sus responsables y denunciando a la dictadura.

En un tuit publicado este miércoles, el cubano le recordó al ministro boliviano que su activismo "es por la democracia en Cuba, soy ciudadano cubano con todo el derecho a expresarme sobre mi país. ¡Esto es una arbitrariedad!".

En otro, del día anterior, el activista invitó "al órgano migratorio del Estado Plurinacional de Bolivia a mostrar una sola publicación en mis redes sociales en la que yo haya 'alterado el orden público' que justifique una expulsión en quince días".

El activista es también miembro del equipo de CiberCuba, excoordinador de la plataforma Archipiélago y biólogo de formación.

En su denuncia por su expulsión apuntó que el Estado Plurinacional de Bolivia estaba marcando un “precedente nefasto” en la región con la Resolución Administrativa de Salida Obligatoria Nro. SCD-562122.

Magdiel, cuyo activismo forma parte de su compromiso con la democracia y los derechos humanos en Cuba, sostiene que nunca ha interferido en los asuntos internos de Bolivia, Cuba o Estado alguno, sino que ha ejercido su libertad de expresión como parte de la sociedad civil cubana en el exilio.