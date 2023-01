Activista cubano Magdiel Castro abandona Bolivia tras orden final de expulsión del gobierno

El activista cubano Magdiel Jorge Castro abandonó Bolivia tras una orden final de expulsión del Gobierno de ese país, que lo acusa de violar la Constitución y alterar el orden público en esa nación a través de las publicaciones del influencer en redes sociales.

El joven, un tuitero cubano radicado en esa nación sudamericana desde hace tres años, confirmó a CiberCuba que salió del país y actualmente se encuentra en Uruguay.

Jorge Castro recibió una primera orden de expulsión en diciembre pasado y tras un recurso de apelación presentado por el afectado, el gobierno ratificó la medida en un segundo documento.

Para justificar la expulsión Bolivia cita ocho tuits de 2020, algunos de los cuales eran respuesta a otras publicaciones, de un grupo de 21.000 mensajes que ha posteado el joven en sus redes. En esos ocho tuits daba su opinión sobre Bolivia y Evo Morales.

"Hago pública la justificación esgrimida por el gobierno boliviano para emitir la segunda orden de expulsión en mi contra... la propia resolución desenmascara el trasfondo político y de hostigamiento de la medida", denunció el activista cubano en la plataforma de microblogging.

En un video explicó que se le acusa de incitar a la confrontación y de propaganda política por opiniones en redes sociales.

"Hasta este momento el activismo que yo hacía era absolutamente desconocido por la población de Bolivia. No había un medio que supiera quién era Magdiel Jorge Castro, no había repercusión alguna, no había propaganda política, no había incitación porque no había efecto, ni tan siquiera había motivación para eso. Es un caso de hostigamiento político y de utilización de las instituciones maniatadas por un estado extranjero [Cuba], y eso sí es injerencia", explicó.

Jorge Castro también ha denunciado haber recibido amenazas anónimas para intimidarlo, a raíz de la orden de expulsión.

En diciembre, el Gobierno de Bolivia le entregó una Notificación de Salida Obligatoria, documento que decretaba su expulsión del país en un plazo de 15 días, justificando que los residentes extranjeros en el país andino "no pueden interferir en cuestiones políticas de un [tercer] país".

Castro apeló la Resolución Administrativa de Salida Obligatoria Nro. SCD-562122 que le conminaba a abandonar territorio boliviano, presentando un recurso de revocatoria de la resolución de salida obligada ante la directora general de Migración de Bolivia.

A su vez, apuntó que el Estado Plurinacional de Bolivia estaba marcando un "precedente nefasto" en la región con la Resolución Administrativa.

Magdiel, cuyo activismo refrenda su compromiso con la democracia y los derechos humanos en Cuba, sostiene que nunca ha interferido en los asuntos internos de Bolivia, Cuba o Estado alguno, sino que ha ejercido su libertad de expresión como parte de la sociedad civil cubana en el exilio.

El activista, biólogo de formación, es también miembro del equipo de CiberCuba, excoordinador de la plataforma Archipiélago.