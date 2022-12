Consigue llegar a Estados Unidos periodista cubana Yailén Insua Alarcón

La periodista cubana Yailén Insua Alarcón, exdirectiva del sistema informativo de la Televisión Cubana, llegó este lunes a Estados Unidos, según confirmó a CiberCuba.

Ese día, 19 de diciembre, se entregó en la frontera sur estadounidense luego de una travesía migratoria por Centro América y fue liberada el martes, junto a su esposo, Boris Luis Llamo Salgado, de acuerdo con la información revelada en Facebook por varias personas.

Captura de Facebook / Javier Díaz

Yailén Insua Alarcón quedó varada en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, el pasado 6 de febrero, luego de hacer escala en un viaje rumbo a Nicaragua junto a su esposo.

Captura de Facebook / Boris Luis Llamo Salgado

La periodista explicó que tuvo que salir huyendo de Cuba por cuestiones de seguridad, pero que su destino final era Nicaragua; sin embargo, al llegar al aeropuerto de Bogotá no la dejaron continuar con su trayecto por un supuesto error en la prueba PCR de su esposo. En el aeródromo le pusieron vigilancia permanente para impedirle salir del lugar.

Captura de Facebook / Boris Luis Llamo Salgado

En declaraciones exclusivas a CiberCuba, reveladas entonces, Insua Alarcón denunció que un juzgado había ordenado que se emitiera un salvoconducto a su favor para continuar su viaje, pero que las autoridades de Migración Colombia del aeropuerto no habían cumplido con el fallo.

"No entiendo por qué nos dejaron montar en uno [avión] y en otro no. Según la aerolínea, el gobierno nicaragüense por un problema no me permitió acceder", expresó.

Ante el temor de ser devuelta a Cuba, decidió entonces solicitar asilo político en Colombia, y aseguró que el régimen cubano la tiene regulada y por eso querían que regresara.

Días después, un juez de Colombia ordenó el inicio de los trámites de refugio político para la periodista y su esposo Boris Luis Llamo.

"En esta oportunidad, al tratarse de prerrogativas fundamentales de carácter universal, YAILEN INSUA ALARCON y BORIS LUIS LLAMO SALGADO actúan en defensa de sus derechos e intereses, razón por la cual se encuentra legitimados para intervenir en este trámite", exhibía la orden emitida por el Juzgado Sexto Penal.

Insua Alarcón alegó que por sus diferencias de pensamiento con el gobierno cubano no podía desempeñar su labor periodística desde 2017, pues la Seguridad del Estado la hostigaba por su diferencia de pensamiento con el sistema cubano.