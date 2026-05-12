Periodista denuncia basurero a una cuadra del Hospital Pediátrico de Matanzas

La periodista Yirmara Torres Hernández publicó en Facebook un video denunciando la existencia de un basurero a solo una cuadra del Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño de Matanzas, en Cuba.

En el video de 41 segundos, Torres muestra el vertedero ubicado por detrás de la FU Ramón Matiu y señala visualmente el hospital, demostrando la cercanía. «Este hermoso basurero está a una cuadra del Hospital Pediátrico de Matanzas. Aquí ven. No les miento, les voy a enseñar ahora dónde está el pediátrico», dice la periodista mientras graba.

Esta es la segunda denuncia que Torres hace en días consecutivos: el viernes había documentado otro basurero en la esquina de su propia casa, en la calle Salamanca esquina a San Carlos, en las alturas de Matanzas.

«Yo soy periodista y no hablo por mí, sino por mis vecinos y por todos los matanceros que sufren», escribió Torres en la publicación que acompañó el video.

La periodista exige que Comunales y el Gobierno asuman su responsabilidad. «Es tarea de Comunales y del Gobierno resolver el problema de la basura antes de que se convierta en un problema mayor. No descarguen más la responsabilidad en el pueblo», advirtió.

Torres también rechazó que la solución pase por movilizaciones ciudadanas: «Esto no se resuelve con paripés de trabajos voluntarios o con llamados a la disciplina social».

La periodista señala que la situación se ha agravado especialmente tras el primero de mayo, con acumulaciones en lugares donde nunca antes había basura. «Se acerca el verano. Combinación letal», advirtió, interpelando directamente al CITMA y al Ministerio de Salud Pública.

Facebook / Yirmara Torres Hernández

La alarma tiene fundamento en antecedentes recientes. El Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño colapsó en octubre de 2025 con sus 75 camas al 100% de ocupación por un brote simultáneo de dengue, chikungunya y oropouche, obligando a habilitar un centro anexo con más de 100 camas en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas.

La crisis de basura en Matanzas es estructural. La prensa oficialista de la provincia reconoció esta semana la gravedad del problema, describiendo los vertederos como un «tumor putrefacto» y alertando sobre la proliferación de roedores, moscas y mosquitos. La causa principal es la escasez de combustible que impide a la Empresa Municipal de Comunales realizar recogidas regulares: en algunas zonas los camiones pasan cada dos meses.

El problema no es exclusivo de Matanzas. En La Habana, solo 44 de 106 camiones recolectores estaban operativos en febrero de este año, y una «Operación Higienización» lanzada por el gobierno con 450 brigadas no resolvió el problema de fondo.

Torres, quien fue presidenta provincial de la Unión de Periodistas de Cuba en Matanzas durante siete años antes de renunciar en febrero de 2023, respondió también a un comentario anónimo que le sugirió recoger la basura ella misma: «Invité a la persona a vivir la vida de nosotros. Lo fácil que es pedirnos que resistamos desde la comodidad».

«Después dicen que los del problema somos quienes publicamos, cuando el problema es el hecho en sí», lamentó la periodista.