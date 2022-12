La emotiva sorpresa telefónica de Natti Natasha a una fan

Si hay algo que caracteriza a Natti Natasha es el amor que tiene a sus fans. La reguetonera dominicana se desvive por sus seguidores y siempre está pendiente de los mensajes que le envían. Prueba de ello es la sorpresa que le dio a una de sus fieles incondicionales al llamarla por teléfono para charlar con ella.

Después de revisar sus mensajes privados para leer las muestras de cariño y también las opiniones que le envían sus seguidores sobre su música, la intérprete de "Sin pijama" decidió sorprender a Jackelyn, una afortunada fan que recibió la llamada de su ídolo. Una conversación de la que hemos podido ser testigos después de que cuentas de Instagram como El Gordo y la Flaca se hicieran eco de ella.

"Natti, me va a dar algo", le dice la joven entre lágrimas a la artista, que le explica que continuamente revisa los mensajes que le envían sus seguidores. "Me levanta mucho el ánimo. Te quería agradecer que tomes el tiempo de escribirme, que me envíes esos lindos mensajes. Para mí eso es especial. Quería desearte una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo", le dice la cantante.

La fan le cuenta que en varias ocasiones la ha visto en persona, pero nunca ha tenido oportunidad de pedirle una foto. "Gracias por los mensajes lindos que das, porque al igual que yo hay mucha gente que los necesita", le volvió a agradecer Natti, que espera tomarse esa foto con su fan.

Sin duda una preciosa y emotiva conversación que ni Natti Natasha ni Jackelyn olvidarán nunca.

"¡Tu humildad te hace grande!", "Así me gusta, ver cómo un artista es agradecida porque uno adora a su artista favorito", "Eso se llama tener alto sentido de la gratitud. ¡Lindo gesto! Muy aterrizada ella" o "Natti, eres una mujer con una inmensa sencillez", son algunos de los mensajes que le enviaron en reacción a este audiovisual.

Este está siendo un año complicado para la cantante por la situación en la que se encuentra su pareja, Raphy Pina, quien cumple condena en prisión por delitos relacionados con posesión de armas. Este 2022, lo acaba con su nuevo éxito "To esto es tuyo", un tema que presentó por su 36 cumpleaños y que está teniendo gran acogida entre su comunidad de fans. ¿No lo has escuchado? ¡Aquí lo tienes!

