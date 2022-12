Bombero enferma de cáncer por incendio en Supertanqueros de Matanzas y denuncia abandono de autoridades

Un bombero cubano que enfermó de cáncer, tras incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, denuncia en redes el abandono de las autoridades ante su caso.

“Enfermo con el síndrome del bombero, que no es más que por inhalación de humo de hidrocarburos y coke, tengo cáncer, sí cáncer, y antes de irme de este mundo, con este escrito solo les quiero recordar a esas personas, que sin vergüenza dejaron que en su pecho pusieran una medalla, cuando no se la merecían, que hombres como yo mueren por hacer el trabajo con el que ellos viven su gloria”, expuso este miércoles en Facebook el bombero Yosvany García Vega.

García Vega explicó que su escrito era para decir lo que sentía y que solo quería decirles a todos aquellos que sin interés como él vivieron esa triste historia, que “no dejen de luchar por lo que verdaderamente aman, pero no por lo que no es de su interés, porque al final nadie agradece nada”.

Captura Facebook/Yosvany García Vega

También advirtió, que si su comentario le incomodaba a alguien, que se mirara al espejo y le preguntara a su conciencia.

Asimismo, recordó que fue uno de los primeros bomberos en acudir a la Base de Supertanqueros cuando se desató la tragedia, porque se encontraba trabajando en la empresa EMGEF, ubicada al lado de la zona industrial.

Dijo que por su desempeño fue designado a trabajar directamente con las delegaciones venezolanas y mexicanas, en la famosa bomba C15 de Venezuela, la cual suministraba agua desde el mar.

“Fueron días duros, momento difíciles, sin saber de la familia, dentro de esta historia hay otras historias más para continuar y hacer no sé cuántos libros, pero no es el caso. Fui reconocido por los cuerpos de bomberos de Venezuela y México, por amigos desinteresados, pero nunca por las autoridades competentes, a las que de verdad les toca”, sostiene García Vega en su escrito.

Aseguró, además, que “nunca fui llamado a nada, después de perder la piel en partes de mi cuerpo y quedando así en el lugar hasta tres días después que se apagó [el incendio]”.

“Muchos hoy me ven y me saludan con un abrazo fuerte. Me agradecen. Jocosamente me dicen el ‘Mambí redentor’, como dijo un amigo en un escrito. Otros me llaman por mi apodo, debido a tiempos pasados: EL TALIBÁN”, apuntó, además, en su emotiva publicación.

García Vega insistió que “no quería nada”, pero antes irse de este mundo quería “recordarles a esas personas que, sin vergüenza, dejaron que en su pecho pusieran una medalla, cuando no se la merecían, que hombres como yo mueren por hacer el trabajo con el que ellos viven su gloria”.

Por último, dejó su número de teléfono (+53 5520 7336) para los que quieren saber más de esta y otras historias, además de compartir varias imágenes de su trabajo como bombero durante el incendio en la Base de Supertanqueros, considerado el mayor accidente industrial en la historia de Cuba.

A causa de esa tragedia fallecieron 17 personas, la gran mayoría bomberos, quienes fueron enviados a una catástrofe sin precedentes sin contar con los trajes especiales necesarios, en medio del descontrol y el caos, sin recursos y sin experiencia, pues muchos eran reclutas del Servicio Militar, lo cual implicó una responsabilidad criminal.

El incendio de la Base de Supertanqueros se produjo en la tarde del 5 de agosto último, cuando un rayo cayó sobre un depósito con miles de galones de crudo. El fuego se expandió a otros tres tanques y consumió el combustible de los mismos hasta el 10 de agosto.

El 12 de agosto, el régimen declaró el incendio oficialmente extinguido, e inmediatamente después, comenzó la búsqueda de los desaparecidos, que fueron declarados muertos cinco días después.

La tragedia dejó como saldo 17 fallecidos , 14 de ellos sin poder identificar sus restos, y más de un centenar de heridos, además de los cuantiosos daños materiales de la zona industrial, considerada el principal punto de descargue del combustible en la isla.