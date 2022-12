Transexuales y personas en riesgo de exclusión celebran Cena de Nochebuena en La Habana

Una treintena de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ de Cuba celebraron este viernes una cena de Nochebuena con música, actuaciones y mensajes a favor de sus derechos.

“Sabemos que muchas de las que hoy estamos aquí pasamos la Nochebuena solas, sin familia, porque hemos roto con ellas, y eso es injusto. Por eso hemos organizado esta cena con ayuda y la solidaridad de la gente”, expresó la activista trans Mel Herrera ante los reunidos.

Captura de pantalla Facebook / Kiriam Gutiérrez Pérez

La iniciativa pudo celebrarse finalmente a pesar de las presiones y acoso de la Seguridad del Estado que, en los últimos días, volcó su aparato represor para impedir su celebración.

“Esto no es más que un acto de amor. No es solidaridad, no es tolerancia, esto es un acto de amor. Alguna vez dije que nosotros íbamos a ser personas cuando el amor fuera ley, pero esa ley no tenemos que esperar que nadie nos la de o nos la dicte, sino que tenemos que lucharla nosotros y demostrarle al mundo que existimos, que somos y seremos. Si nadie nos quería, si nadie nos oyó, aquí estamos para celebrar la Navidad entre nosotras”, manifestó por su parte la activista Kiriam Gutiérrez Pérez.

Videos compartidos en su página de Facebook testimoniaron el ambiente de fiesta que reunió a personas trans, de otras disidencias y en situación de calle en una cena comunitaria en la que, además de comer, se bailó, cantó y se compartió la alegría con música, Dj’s y luces que animaron las actuaciones de la noche.

“A finales de noviembre de este año se me ocurrió la idea de una cena comunitaria destinada a personas trans, transfemeninas, otras disidencias y personas en situación de calle, exclusión y pobreza. Ante estas condiciones no queda otra opción que organizarnos entre nosotras y para nosotras mismas. Quise resistir a la soledad y la angustia en que algunas pasamos o hemos pasado estas fiestas de diciembre”, explicó en días recientes la activista Mel Herrera.

En un post de Facebook, la activista aseguró que en los últimos meses no ha hecho públicos todos los interrogatorios y presiones que ha sufrido por su activismo, las cuales se han intensificado cuando decidió, junto a un equipo de amigos, organizar una cena de fin año para personas en situación de desventaja y precariedad.

Por tal motivo, la activista y otras personas de su equipo han recibido visitas de agentes de la seguridad, quienes han preguntado por el dinero recogido, vetaron a uno de los integrantes del equipo organizador y, en general, han intentado obstaculizar la iniciativa.

La ocasión sirvió para recordar que, a pesar de la reciente aprobación del Código de Familias y la celebración en Cuba de los primeros matrimonios igualitarios, todavía la comunidad LGBTIQ+ sigue siendo víctima de injusticias y prejuicios que afectan a sus derechos y su dignidad.

En ese sentido, los reunidos exigieron la liberación de la presa política del 11J Brenda Díaz García, una joven transexual que permanece encarcelada en una prisión de hombres donde es víctima de malos tratos y vejaciones, como las denunciadas por su madre a comienzos de noviembre, cuando fue empujada por unas escaleras y sufrió fracturas de costillas.

"Cuando te hablen de transfobia piensa en lo que la sociedad y el Estado cubanos le han hecho a Brenda", escribió el actor Daniel Triana en su página de Facebook en un comentario dedicado a La Pichu, natural de Güira de Melena, Artemisa, y condenada a 14 años de privación de libertad por cometer varios delitos durante las protestas del verano pasado.

Tras cumplir los 28 años, la familia relató que en una visita al recinto penal vieron que la chica fue rapada e impedida de vestir ropas de hombre y que tenía prohibida su estancia en la zona destinada a las mujeres.

“La Navidad puede ser una época difícil para la comunidad. Algunos han sido repudiados por sus familias sólo por vivir su verdad. La comunidad LGBTIQ+ debe tener el espacio para expresarse y sin presiones del gobierno, como sucedió recientemente con la Cena Comunitaria”, señaló por su parte la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

En un tuit que recibió numerosas críticas -tanto de usuarios simpatizantes del régimen, como de activistas que les reprocharon politizar el evento-, la embajada afirmó que “la Cena fue organizada para ayudar a su comunidad”.

“El gobierno aprobó un Código de Familia que reconoce los derechos LGBTIQ+ y tiene la obligación de aplicarlo en su totalidad”, concluyeron los diplomáticos estadounidenses destinados en Cuba.