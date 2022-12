Llega a Miami tras ser desterrado el opositor cubano José Díaz Silva

El opositor cubano José Díaz Silva fue liberado el pasado sábado con licencia extrapenal con la condición de que marchara al exilio junto a su esposa, la Dama de Blanco Lourdes Esquivel.

La Seguridad del Estado les compró pasajes a él y a su esposa para que salieran del país, confirmó a Radio Televisión Martí la activista Marta Beatriz Roque.

Díaz Silva y su esposa llegaron a Estados Unidos el mismo sábado poco después de este ser liberado.

“Llegan desterrados a Miami por la Dictadura de Cuba este 24 de diciembre, José Díaz Silva y Lourdes Esquivel, dirigentes del MONR y del Movimiento Democracia”, informó en Facebook el activista Saúl Sánchez.

Sánchez, además, difundió un video con las primeras declaraciones del opositor tras llegar al exilio.

“Me tenían encerrado arbitrariamente en una celda hace 10 meses, me estaban presionado. Tenía una petición ya, una de 7 años y otra de 14. Estaba cumpliendo dos años, tengo 62 años. Me dije ¿voy a pasar mi vejez en la prisión donde no puedo hacer nada? Porque allí lo único que podemos hacer como protesta es plantarnos. Entonces decidí venir para acá, para el exilio, el gobierno americano me dio una visa humanitaria”, explicó.

El preso político detalló cómo fue su excarcelación y posterior destierro.

“En la celda donde estaba llegaron 4 o 5 segurosos. Me dijeron: ‘Silva recoge todas las cosas’ (…) Me sacaron de ahí. Me llevaron para Marianao, para una estación de policía, me metieron en una oficina. Ahí, oficiales de alto rango me amenazaron, me dijeron que yo no podía entrar más a Cuba porque, aparte de que ellos no me lo iban a permitir, me iban a meter preso. De ahí me llevaron para el aeropuerto, ahí estaba mi esposa. Y bueno aquí estoy, en tierra de libertad”.

“Me da tremenda tristeza, no tengo alegría. Estoy satisfecho porque aquí estoy con mi familia, con mis hermanos de lucha. Aquí están mis nietos, que estaba loco por verlos, pero no tengo alegría porque dejamos las prisiones llenas de presos políticos (…) Vengo con mi corazón desbaratado porque mi intención no era salir de Cuba”, agregó.

Díaz Silva se encontraba preso desde el 2 de marzo anterior, cuando fue detenido al intentar salir de su vivienda en Boyeros, La Habana, y debía cumplir una sentencia de dos años de trabajo correccional con internamiento, impuesta por el Tribunal Municipal de Boyeros, tras haber sido rechazado el recurso de apelación interpuesto por su abogado ente el Tribunal Provincial Popular de La Habana.

Silva consideró que en este proceso judicial se violaron todos sus derechos por la única razón de ser opositor al régimen cubano.

En un primer momento, Díaz Silva -productor campesino de Santiago de Las Vegas- y su abogado estaban convencidos de que la acusación de amenazas hecha por su vecina, Danay Castro, no iba a prosperar. Sin embargo, lejos de condenarla a ella por sus supuestos delitos, la justicia del régimen terminó condenando al opositor.

Tras el rechazo del recurso de apelación, Díaz Silva afirmó que más que justicia, lo que busca con esta estrategia es visibilizar la indefensión y las injusticias que se comenten en un régimen totalitario como el cubano.

“Que se sepa que esto lo hacemos para demostrar que toda esta gente: mafia, terroristas, Miguel Díaz-Canel, sus matones, fiscales y jueces, no se rigen por ninguna ley, solo por el odio que mantienen sobre nosotros, activistas de los derechos humanos y el pueblo en general”, expresó el opositor.

Asimismo, el líder del movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y activista de Cubadecide denunció que su organización, que cumplió 18 años el pasado 25 de mayo, está sufriendo un aumento de la represión por parte de las autoridades y que este proceso contra su persona forma parte de esta represalia.