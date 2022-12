Familia de estrella del fútbol Pelé lo visitan en Navidad en hospital de Brasil

Familiares de la estrella brasileña del fútbol Edson Arantes do Nascimento, conocido como "Pelé", lo visitaron en Navidad en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde el mítico jugador lleva varias semanas internado.

Kely Nascimento, una de las hijas de Pelé, publicó este viernes en Instagram una foto abrazada a su padre, de 82 años, y escribió: “Seguimos aquí, en la lucha y en la fe. Una noche más juntos”.

Según contó, su Navidad en casa "se suspendió" pues decidieron, junto a los médicos que, por varias razones, sería mejor quedarse en el hospital junto a su padre y la nueva familia del nasocomio donde está ingresado.

"¡Nosotros, como siempre, les agradecemos todo el afecto que transmiten aquí en Brasil y en todo el mundo!", agregó Kely Nascimento.

Edson Cholbi do Nascimento, "Edinho", llegó este sábado al hospital, como publicó su hermana.

Edinho, quien también practicó el fútbol profesional y ahora dirige un equipo, expresó en una rueda de prensa: "Aprovecho para dirigirme a todos. Primero para agradecer mucho por todo el cariño, todos los mensajes, todos los recados, todas las oraciones que, a nombre de toda mi familia, venimos recibiendo", informó el diario Semana.

Junto a las fotos de su hermano y otros miembros de la familia, Kely afirmó "De aquí no me iré, nadie me sacará".

La salud de Pelé empeoró en los últimos días debido a una progresión del cáncer de colon que padece.

El hospital Albert Einstein de Sao Paulo informó que está en terapia intensiva y aislado, y recibe cuidados para disfunciones renal y cardíaca.

El ícono del fútbol brasileño casi no puede hablar, empezaron a fallarle los pulmones y el único riñón que le queda y los médicos creen que podría sufrir algunas complicaciones en su corazón a corto plazo, aunque el pasado 13 de diciembre, el hospital dio a conocer que el exfutbolista mostraba signos de mejoría, aunque debía seguir ingresado.